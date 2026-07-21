Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня

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Хвиля подорожчання: Паливний ринок демонструє подальше зростання цін: "Укрнафта" підняла вартість бензину та дизеля на 2 грн/л, а OKKO додала 1 грн/л на дизельне пальне.

Паливний ринок демонструє подальше зростання цін: "Укрнафта" підняла вартість бензину та дизеля на 2 грн/л, а OKKO додала 1 грн/л на дизельне пальне. Діапазон цін на бензин А-95: Найнижчу вартість базового А-95 утримує "Укрнафта" (77,90 грн/л), тоді як найвищу ціну встановив SOCAR (82,90 грн/л).

Найнижчу вартість базового А-95 утримує "Укрнафта" (77,90 грн/л), тоді як найвищу ціну встановив SOCAR (82,90 грн/л). Ситуація з автогазом: Ціни на скраплений газ залишилися стабільними: у мережах WOG, OKKO та SOCAR він коштує 41,90 грн/л, а на "Укрнафті" - 38,40 грн/л.

Ціни на скраплений газ залишилися стабільними: у мережах WOG, OKKO та SOCAR він коштує 41,90 грн/л, а на "Укрнафті" - 38,40 грн/л. Різниця на повному баку: Різниця між найдешевшою та найдорожчою мережею зі списку тепер становить 250 гривень.

Фото: ціни на АЗС 21 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн

Бензин Pulls 95: 83,90 грн

Бензин А-95 Євро: 80,90 грн

ДП Pulls: 85,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 82,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн

Бензин 95 Євро: 81,50 грн

ДП Mustang: 85,90 грн

ДП Євро-5: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 85,90 грн

ДП NANO: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+2 грн)

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 77,90 грн (+2 грн)

Бензин А-92: 73,90 грн (+2 грн)

ДП (Energy): 80,90 грн (+2 грн)

ДП: 78,90 грн (+2 грн)

Газ: 38,40 грн

Що змінилося?

"Укрнафта": Мережа підняла вартість усіх основних видів пального (бензин та дизель) одразу на 2 гривні за літр.

OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - обидві позиції (ДП Pulls та ДП Євро) зросли на 1 гривню за літр.

WOG та SOCAR: Також утримують нові, вищі показники на преміальні та базові марки.

Автогаз: Ціна на скраплений газ залишилася без змін у всіх ключових мережах.

Скільки коштує заправити повний бак (50 л)?

Розрахунок витрат на заправку стандартного 50-літрового бака бензином А-95 у різних мережах:

"Укрнафта": 3 895 грн

OKKO: 4 045 грн

WOG: 4 075 грн

SOCAR: 4 145 грн

Різниця на повному баку: Заправка 50 літрів бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3 895 грн, а на SOCAR - у 4 145 грн. Різниця на повному баку тепер становить 250 гривень.