Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня

Українські мережі АЗС оновили цінники на пальне 21 липня. Протягом останніх днів найбільші гравці ринку підняли вартість бензину та дизелю, тоді як ціни на автогаз поки залишаються стабільними.
Скільки сьогодні коштує заправити автомобіль у різних мережах - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 21 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
"Укрнафта": Мережа підняла вартість усіх основних видів пального (бензин та дизель) одразу на 2 гривні за літр.
OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - обидві позиції (ДП Pulls та ДП Євро) зросли на 1 гривню за літр.
WOG та SOCAR: Також утримують нові, вищі показники на преміальні та базові марки.
Автогаз: Ціна на скраплений газ залишилася без змін у всіх ключових мережах.
Розрахунок витрат на заправку стандартного 50-літрового бака бензином А-95 у різних мережах:
Різниця на повному баку: Заправка 50 літрів бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3 895 грн, а на SOCAR - у 4 145 грн. Різниця на повному баку тепер становить 250 гривень.