Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля

Украинские сети АЗС обновили ценники на топливо 21 июля. В последние дни крупнейшие игроки рынка подняли стоимость бензина и дизеля, тогда как цены на автогаз пока остаются стабильными.
Сколько сегодня стоит заправить автомобиль в разных сетях - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: цены на АЗС 21 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
"Укрнафта": Сеть подняла стоимость всех основных видов топлива (бензин и дизель) сразу на 2 гривны за литр.
OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - обе позиции (ДТ Pulls и ДТ Евро) выросли на 1 гривну за литр.
WOG и SOCAR: Также держат новые, более высокие показатели на премиальные и базовые марки.
Автогаз: Цена на сжиженный газ осталась без изменений во всех ключевых сетях.
Расчет затрат на заправку стандартного 50-литрового бака бензином А-95 в разных сетях:
Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3895 грн, а на SOCAR - в 4145 грн. Разница на полном баке теперь составляет 250 гривен .