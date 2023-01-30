Бензин та дизель різко подешевшали в Україні: що спричинило падіння цін

Зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз, що спостерігається в Україні наприкінці січня, було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
За його даними, активне зниження цін розпочалося 19 січня. За цей період дизельне пальне подешевшало з 54 до 52,70 гривень, бензин А-95 подешевшав з 50,20 до 48,90 гривень. При цьому у деяких мережах ціни впали на 3 гривні за літр.
"Спад дуже серйозний", - зазначив Куюн.
Падіння цін на бензин "пов'язане насамперед із тим, що на ринку сформовано дуже великі запаси", сказав він.
"Січень і лютий це два самі такі "мертві місяці" в році, коли споживання мінімальне, а ми бачимо, що поставки досить великі. Запаси зроблені в тому числі завдяки уряду, який акцентував ще наприкінці жовтня на необхідності формування запасів напередодні введення ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до Європи", - повідомив він.
Як зазначив Куюн, сьогодні основні мережі мають мінімум місячний запас для своєї діяльності, крім того, що продовжуються оперативні постачання.
"Тому ринок перебуває у дуже добрій формі", - констатував експерт.
За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", 26 січня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становили 48,91 гривні за літр, на дизельне пальне - 52,76 гривні за літр, на автогаз - 27,05 гривні за літр.
За даними Держстату, у грудні 2022 року бензин А-95 коштував у середньому 51,3 гривень за літр, дизельне пальне 55,0 гривень за літр, газ скраплений для автомобілів - 29,1 гривень за літр.