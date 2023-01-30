Бензин и дизель резко подешевели в Украине: что вызвало падение цен

По его данным, активное снижение цен началось 19 января. За этот период дизельное топливо подешевело с 54 гривен до 52,70 гривен, бензин А-95 подешевел с 50,20 гривен до 48,90 гривен. При этом в некоторых сетях цены упали на 3 гривны за литр.

"Спад очень серьезный", - отметил Куюн.

Падение цен на бензин "связано в первую очередь с тем, что на рынке сформированы очень большие запасы", сказал он.

"Январь и февраль это два самых таких "мертвых месяца" в году, когда потребление минимальное, а мы видим, что поставки достаточно большие. Запасы сделаны в том числе благодаря правительству, которое акцентировало еще в конце октября на необходимости формирования запасов накануне введения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу", - сообщил он.

Как отметил Куюн, сегодня основные сети имеют минимум месячный запас для своей деятельности, кроме того, что продолжаются оперативные поставки.

"Поэтому рынок находится в очень хорошей форме", - констатировал эксперт.