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Бензин и дизель резко подешевели в Украине: что вызвало падение цен

Фото: бензин в Украине подешевел из-за больших запасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Снижение цен бензин, дизельное топливо и автогаз, которое наблюдается в Украине в конце января, было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его данным, активное снижение цен началось 19 января. За этот период дизельное топливо подешевело с 54 гривен до 52,70 гривен, бензин А-95 подешевел с 50,20 гривен до 48,90 гривен. При этом в некоторых сетях цены упали на 3 гривны за литр.

"Спад очень серьезный", - отметил Куюн.

Падение цен на бензин "связано в первую очередь с тем, что на рынке сформированы очень большие запасы", сказал он.

"Январь и февраль это два самых таких "мертвых месяца" в году, когда потребление минимальное, а мы видим, что поставки достаточно большие. Запасы сделаны в том числе благодаря правительству, которое акцентировало еще в конце октября на необходимости формирования запасов накануне введения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу", - сообщил он.

Как отметил Куюн, сегодня основные сети имеют минимум месячный запас для своей деятельности, кроме того, что продолжаются оперативные поставки.

"Поэтому рынок находится в очень хорошей форме", - констатировал эксперт.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", 26 января средние розничные цены на бензин А-95 составляли 48,91 гривен за литр, на дизельное топливо - 52,76 гривен за литр, на автогаз - 27,05 гривен за литр.

По данным Госстата, в декабре 2022 года бензин А-95 стоил в среднем 51,3 гривен за литр, дизельное топливо 55,0 гривен за литр, газ сжиженный для автомобилей - 29,1 гривен за литр.

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Цены на бензин