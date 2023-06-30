Бензин та дизель подорожчали перед підвищенням податків з 1 липня

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 44,85 гривні за літр (+0,20 гривні), на дизельне пальне 43,40 гривні за літр (+0,23 гривні), на автогаз 21,93 гривні. за літр (+0,01 гривні).

Водночас загалом за червень ціни майже не змінилися: бензин подешевшав на 0,5%, дизель - на 0,6%. Автогаз подорожчав на 0,1%.

Підвищення податків

Восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовані навесні 2022 року. Законом передбачено дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

Крім того, з 1 липня зростуть акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного палива та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак підвищення цін не буде миттєвим.

Як повідомив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, бензин подорожчає в середньому на 12 гривень, дизель на 10 гривень, скраплений газ на 5 гривень.

За прогнозом НБУ, з 1 липня паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень. Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а починаючи з 2024 року паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції як безпосередньо, так і через вторинні ефекти.

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