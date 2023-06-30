Бензин и дизель подорожали перед повышением налогов с 1 июля

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 44,85 гривен за литр (+0,20 гривен), на дизельное топливо 43,40 гривен за литр (+0,23 гривен), на автогаз 21,93 гривен за литр (+0,01 гривен).

В то же время в целом за июнь цены почти не изменились: бензин подешевел на 0,5%, дизель - на 0,6%. Автогаз подорожал на 0,1%.

Повышение налогов

Осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененные весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% до 1 июля 2023 года, после чего она вырастет до 20%.

Кроме того, с 1 июля вырастут акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

После возврата акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно вырастет. Однако повышение цен не будет мгновенным.

Как сообщил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, бензин подорожает в среднем на 12 гривен, дизель на 10 гривен, сжиженный газ на 5 гривен.

По прогнозу НБУ, с 1 июля топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень. В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.

.