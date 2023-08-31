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Бензин та дизель за місяць подорожчали ще на 10%: скільки коштує паливо на АЗС

Фото: ціни на пальне зросли на АЗС ще на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 31 серпня 2023 року порівняно з кінцем липня піднялися приблизно на 10%. Зростання цін спричинено підвищенням податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 52,99 гривні за літр (+4,38 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,62 гривні за літр (+4,81 гривні), на автогаз 23, 96 гривень за літр (+0,50 грн.).

Ціни на АЗС 31 серпня

Прогноз на осінь

Основним фактором, який впливатиме на ціну палива в Україні цієї осені, будуть світові ціни на нафту. У разі подорожчання нафти до 90 доларів бензин може коштувати 60 гривень за літр.

Сьогодні нафта коштує близько 86 доларів за барель. За останній місяць ціни суттєво не змінилися.

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків.

За даними НБУ, повернення довоєнного рівня податків додасть приблизно 0,7 в.п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це надаватиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

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Ціни на бензин