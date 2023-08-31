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Бензин и дизель за месяц подорожали еще на 10%: сколько стоит топливо на АЗС

Фото: цены на топливо выросли на АЗС еще на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 августа 2023 года по сравнению с концом июля поднялись примерно на 10%. Рост цен вызван повышением налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 52,99 гривен за литр (+4,38 гривен за месяц), на дизельное топливо 52,62 гривен за литр (+4,81 гривен), на автогаз 23,96 гривен за литр (+0,50 гривен).

Цены на АЗС 31 августа

Прогноз на осень

Основным фактором, который будет влиять на цену топлива в Украине этой осенью, будут мировые цены на нефть. В случае подорожания нефти до 90 долларов бензин может стоить 60 гривен за литр.

Сегодня нефть стоит около 86 долларов за баррель. За последний месяц цены существенно не изменились.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов.

По данным НБУ возврат довоенного уровня налогов добавит примерно 0,7 п. п. прямого вклада в инфляцию. Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных.

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Цены на бензин