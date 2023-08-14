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Бензин та дизель за місяць після підвищення податків подорожчали майже на 10%, - Держстат

Фото: паливо подорожчало на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін на пальне у липні 2023 року. Подорожчання спричинене підвищенням податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у червні, порівняно з червнем, бензин А-92 подорожчав на 14,9% до 47,1 гривень за літр, бензин А-95 на 7,1% до 49,1 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 9,8% - до 48,5 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 6,8% - до 23,6 гривень за літр.

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10–12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.

За даними НБУ, повернення довоєнного рівня податків додасть приблизно 0,7 п. п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це надаватиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

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Державна служба статистикибензин