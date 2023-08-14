Бензин и дизель за месяц после повышения налогов подорожали почти на 10%, - Госстат

По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с июнем бензин А-92 подорожал на 14,9% до 47,1 гривен за литр, бензин А-95 на 7,1% до 49,1 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 9,8% до 48,5 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 6,8% до 23,6 гривен за литр.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

По данным НБУ возврат довоенного уровня налогов добавит примерно 0,7 п. п. прямого вклада в инфляцию. Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных.