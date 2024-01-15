Бензин та автогаз подорожчали, дизель подешевшав в Україні за 2023 рік

За даними статистичного відомства, у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 0,6% до 49,7 гривень за літр, бензин А-95 подорожчав на 2,5% до 52,6 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 4,3% - до 52,7 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 14,2% - до 33,3 гривень за літр.

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень. У результаті ціни зросли дещо менше через зниження споживання та конкуренції на ринку.

За даними НБУ повернення довоєнного рівня податків додало приблизно 0,7 п. п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це чинитиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

Зниження цін на нафту

Україна імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10%, що викликало здешевлення палива.

Крім того, восени автогаз різко подорожчав в Україні через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила. Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, до нас потрапляла щонайменше третина палива, яке вироблялося в Російській Федерації чи Білорусі, і потім через різні схеми надходило. "Правила змінилися і такі схеми припинили масово застосовувати", - повідомив Рябцев.