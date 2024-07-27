Бензин преміальних марок для авто: чи варто переплачувати на АЗС

Практично кожна мережа автозаправок в Україні сьогодні має на стелі додатковий рядок – фірмовий бензин з поліпшеними якостями. Він суттєво дорожчий за звичайний А-95, але чи варто насправді його купувати?

Автозаправні мережі часто заявляють, що їхні фірмові бензини – поліпшені, немов преміальних марок – додають двигуну потужності, продовжують його ресурс, знижують витрату пального тощо. Де в чому вони праві, але не завжди і не в такій мірі, як про це говориться.

Збільшення віддачі двигуна

Якщо серійний двигун справний і не дуже старий, підвищити його потужність та обертовий момент за рахунок іншого пального неможливо. Часто продавці заявляють про збільшене октанове число свого бензину – мовляв, завдяки цьому двигун стає потужнішим. Цього не може бути, виходячи з теорії двигуна внутрішнього згорання: серійний мотор сконструйований з оглядом на певне октанове число пального, і його збільшення нічого в роботі агрегата не змінює.

Але якщо мотор вже доволі старий і має забруднені паливну систему і систему впуску, після більш-менш тривалого використання поліпшеного пального його віддача справді може збільшитись. За рахунок того, що потужні миючі присадки преміум-бензину очистять форсунки, клапани та канали системи впуску. Але малоймовірно, щоб приріст потужності відчувався водієм з першого дня їзди на супербензині.

Зниження витрати пального

Економічність серійного мотора не можна змінити за рахунок кращого палива. Хіба що (так само як і у випадку з потужністю) двигун вже має за плечима великий пробіг і забруднену паливну систему. Яка після тривалого промивання бензином з високим вмістом миючої присадки очиститься і поверне мотору колишню потужність – так, що витрата пального через нижчі оберти двигуна знизиться. Але це – суто теоретичні викладки, які на практиці складають лічені проценти економії, яких пересічний водій навряд чи помітить.

Збільшення ресурсу мотора

Вагомий вплив бензину на ресурс мотора в цілому можна прослідкувати хіба що через октанове число. Як відомо, воно визначає спроможність пального протистояти детонації. Це явище (вибухоподібне горіння паливної суміші в циліндрі) дійсно дуже перевантажує деталі циліндро-поршневої групи, чим скорочує їхнє життя. Тому не можна використовувати бензин з нижчим ОЧ, чим вимагає завод-виробник машини – але і вище число ніякої користі двигуну не принесе. Хоча тут плюс фірмових поліпшених палив у тому, що октанове число в них навряд чи буде нижчим за заявлене.

Коротко

Чи варто заправлятись фірмовим бензином з покращеними характеристиками? Попри те, що трейдери часто перебільшують можливості цих суперпалив, таки да – варто. Тому що, по-перше, з ним буде менше ймовірність натрапити на випадкову некондиційну партію пального – бо мережа слідкує за якістю преміального сорту ретельніше. А по-друге, наявні у "преміумі" потужні миючі присадки дуже корисні самі по собі – навіть якщо заправлятись таким пальним не постійно, а час від часу.