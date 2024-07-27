Бензин премиальных марок для авто: стоит ли переплачивать на АЗС

Практически каждая сеть автозаправок в Украине сегодня имеет на потолке дополнительную строчку – фирменный бензин с улучшенными качествами. Он существенно дороже обычного А-95, но стоит ли на самом деле его покупать?

Автозаправочные сети часто заявляют, что их фирменные бензины – улучшенные, как премиальных марок – добавляют двигателю мощности, продолжают его ресурс, снижают расход топлива и т.д. В чем они правы, но не всегда и не в такой степени, как об этом говорится.

Увеличение отдачи двигателя

Если серийный двигатель исправен и не слишком стар, повысить его мощность и крутящий момент за счет другого топлива невозможно. Часто продавцы заявляют об увеличенном октановом числе своего бензина – мол, благодаря этому двигатель становится более мощным. Этого не может быть, исходя из теории двигателя внутреннего сгорания: серийный мотор сконструирован с учетом определенного октанового числа горючего, и его увеличение ничего в работе агрегата не меняет.

Но если мотор уже достаточно стар и имеет загрязненные топливную систему и систему впуска, после более или менее длительного использования улучшенного топлива его отдача действительно может увеличиться. За счет того, что мощные присадки премиум-бензина очистят форсунки, клапаны и каналы системы впуска. Но маловероятно, чтобы прирост мощности ощущался водителем с первого дня езды на супербензине.

Снижение расхода топлива

Экономичность серийного двигателя нельзя изменить за счет лучшего топлива. Разве что (как и в случае с мощностью) двигатель уже имеет за плечами большой пробег и загрязненную топливную систему. Которая после длительной промывки бензином с высоким содержанием моющей присадки очистится и вернет мотору прежнюю мощность – так, что расход топлива из-за более низких оборотов двигателя снизится. Но это чисто теоретические выкладки, которые на практике составляют считанные проценты экономии, которых рядовой водитель вряд ли заметит.

Увеличение ресурса двигателя

Большое влияние бензина на ресурс двигателя в целом можно проследить разве что через октановое число. Как известно, оно определяет способность горючего противостоять детонации. Это явление (взрывчатое горение топливной смеси в цилиндре) действительно очень перегружает детали цилиндро-поршневой группы, чем сокращает их жизнь. Поэтому нельзя использовать бензин с более низким ОЧ, чем требует завод-производитель машины – но и высшее число никакой пользы двигателю не принесет. Хотя здесь плюс фирменных улучшенных топлив в том, что октановое число у них вряд ли будет ниже заявленного.

Кратко

Следует ли заправляться фирменным бензином с улучшенными характеристиками? Несмотря на то, что трейдеры часто преувеличивают возможности этих супертоплив, да – стоит. Потому что, во-первых, с ним будет меньше вероятность встретить случайную некондиционную партию горючего – потому что сеть следит за качеством премиального сорта более тщательно. А во-вторых, имеющиеся в "премиуме" мощные моющие присадки очень полезны сами по себе – даже если заправляться таким топливом не постоянно, а иногда.