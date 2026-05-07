Бензин подешевшав, але не всюди: де змінилися ціни, огляд АЗС
В Україні дещо оновилися ціни на пальне в одній з мереж АЗС. Хоча станом на 7 травня ситуація на ринку залишається переважно стабільною, проте зафіксовано точкове зниження вартості на окремі позиції бензину.
Скільки коштує літр пального та де заправитися дешевше - в матеріалі РБК-Україна.
Читайте також: Ще плюс 4 гривні на літрі? Як зміняться ціни на бензин і дизель на АЗС найближчим часом
Головне
- Стабільність на АЗС: Популярні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) зберегли ціни на рівні попереднього дня.
- Зміни в "Укрнафті": Зафіксовано зниження ціни на бензин марки 95 (Energy) - він подешевшав на 3 гривні.
- Діапазон цін: Вартість стандартного А-95 коливається від 70,90 грн до 77,99 грн залежно від мережі.
Що змінилося за добу
Порівняно з 6 травня, більшість позицій залишилися без змін. Єдине коригування зафіксовано в мережі "Укрнафта" на Бензин 95 (Energy)- ціна впала з 73,90 грн до 70,90 грн за літр.
Що стосується дизельне пального, то ціни на ДП залишаються незмінними у всіх моніторингових мережах (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта").
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 7 травня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість автогазу тримається на колишніх позначках - від 47,90 грн до 49,98 грн за літр.
Деталізація цін на АЗС 7 травня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
- ДП Pulls: 94,90 грн
- ДП Євро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Євро: 77,90 грн
- ДП Mustang: 94,90 грн
- ДП Євро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДП NANO Extro: 94,99 грн
- ДП NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 70,90 грн
- Бензин А-95: 70,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 89,90 грн
- ДП: 87,90 грн
- Газ: 47,90 грн