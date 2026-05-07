Бензин подешевшав, але не всюди: де змінилися ціни, огляд АЗС

11:45 07.05.2026 Чт
2 хв
На державній мережі одна з марок бензину подешевшала одразу на 3 гривні
aimg Марія Кучерявець
Бензин подешевшав, але не всюди: де змінилися ціни, огляд АЗС Фото: одна з мереж знизила вартість бензину на 3 гривні
В Україні дещо оновилися ціни на пальне в одній з мереж АЗС. Хоча станом на 7 травня ситуація на ринку залишається переважно стабільною, проте зафіксовано точкове зниження вартості на окремі позиції бензину.

Скільки коштує літр пального та де заправитися дешевше - в матеріалі РБК-Україна.

Головне

  • Стабільність на АЗС: Популярні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) зберегли ціни на рівні попереднього дня.
  • Зміни в "Укрнафті": Зафіксовано зниження ціни на бензин марки 95 (Energy) - він подешевшав на 3 гривні.
  • Діапазон цін: Вартість стандартного А-95 коливається від 70,90 грн до 77,99 грн залежно від мережі.

Що змінилося за добу

Порівняно з 6 травня, більшість позицій залишилися без змін. Єдине коригування зафіксовано в мережі "Укрнафта" на Бензин 95 (Energy)- ціна впала з 73,90 грн до 70,90 грн за літр.

Що стосується дизельне пального, то ціни на ДП залишаються незмінними у всіх моніторингових мережах (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта").

Бензин подешевшав, але не всюди: де змінилися ціни, огляд АЗС

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 7 травня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість автогазу тримається на колишніх позначках - від 47,90 грн до 49,98 грн за літр.

Деталізація цін на АЗС 7 травня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДП Євро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Mustang: 94,90 грн
  • ДП Євро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 70,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 89,90 грн
  • ДП: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
