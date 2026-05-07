Бензин подешевел, но не везде: где изменились цены, обзор АЗС

11:45 07.05.2026 Чт
2 мин
На государственной сети одна из марок бензина подешевела сразу на 3 гривны
aimg Мария Кучерявец
Бензин подешевел, но не везде: где изменились цены, обзор АЗС Фото: одна из сетей снизила стоимость бензина на 3 гривны
В Украине несколько обновились цены на топливо в одной из сетей АЗС. Хотя по состоянию на 7 мая ситуация на рынке остается преимущественно стабильной, однако зафиксировано точечное снижение стоимости на отдельные позиции бензина.

Сколько стоит литр топлива и где заправиться дешевле - в материале РБК-Украина.

Главное

  • Стабильность на АЗС: Популярные сети (OKKO, WOG, SOCAR) сохранили цены на уровне предыдущего дня.
  • Изменения в "Укрнафте": Зафиксировано снижение цены на бензин марки 95 (Energy) - он подешевел на 3 гривны.
  • Диапазон цен: Стоимость стандартного А-95 колеблется от 70,90 грн до 77,99 грн в зависимости от сети.

Что изменилось за сутки

По сравнению с 6 мая, большинство позиций остались без изменений. Единственная корректировка зафиксирована в сети "Укрнафта" на Бензин 95 (Energy) - цена упала с 73,90 грн до 70,90 грн за литр.

Что касается дизельное горючего, то цены на ДТ остаются неизменными во всех мониторинговых сетях (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта").

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 мая (инфографика РБК-Украина)
Стоимость автогаза держится на прежних отметках - от 47,90 грн до 49,98 грн за литр.

Детализация цен на АЗС 7 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 94,90 грн
  • ДТ Евро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Мустанг: 94,90 грн
  • ДТ Евро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн.
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
  • ДТ NANO: 91,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 70,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 89,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
