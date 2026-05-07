Бензин подешевел, но не везде: где изменились цены, обзор АЗС
В Украине несколько обновились цены на топливо в одной из сетей АЗС. Хотя по состоянию на 7 мая ситуация на рынке остается преимущественно стабильной, однако зафиксировано точечное снижение стоимости на отдельные позиции бензина.
Сколько стоит литр топлива и где заправиться дешевле - в материале РБК-Украина.
Главное
- Стабильность на АЗС: Популярные сети (OKKO, WOG, SOCAR) сохранили цены на уровне предыдущего дня.
- Изменения в "Укрнафте": Зафиксировано снижение цены на бензин марки 95 (Energy) - он подешевел на 3 гривны.
- Диапазон цен: Стоимость стандартного А-95 колеблется от 70,90 грн до 77,99 грн в зависимости от сети.
Что изменилось за сутки
По сравнению с 6 мая, большинство позиций остались без изменений. Единственная корректировка зафиксирована в сети "Укрнафта" на Бензин 95 (Energy) - цена упала с 73,90 грн до 70,90 грн за литр.
Что касается дизельное горючего, то цены на ДТ остаются неизменными во всех мониторинговых сетях (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта").
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 мая (инфографика РБК-Украина)
Стоимость автогаза держится на прежних отметках - от 47,90 грн до 49,98 грн за литр.
Детализация цен на АЗС 7 мая
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Pulls: 94,90 грн
- ДТ Евро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Мустанг: 94,90 грн
- ДТ Евро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн.
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
- ДТ NANO: 91,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 70,90 грн
- Бензин А-95: 70,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 89,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 47,90 грн