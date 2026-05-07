Бензин подешевел, но не везде: где изменились цены, обзор АЗС

В Украине несколько обновились цены на топливо в одной из сетей АЗС. Хотя по состоянию на 7 мая ситуация на рынке остается преимущественно стабильной, однако зафиксировано точечное снижение стоимости на отдельные позиции бензина.

Стабильность на АЗС : Популярные сети (OKKO, WOG, SOCAR) сохранили цены на уровне предыдущего дня.

: Популярные сети (OKKO, WOG, SOCAR) сохранили цены на уровне предыдущего дня. Изменения в "Укрнафте": Зафиксировано снижение цены на бензин марки 95 (Energy) - он подешевел на 3 гривны.

Зафиксировано снижение цены на бензин марки 95 (Energy) - он подешевел на 3 гривны. Диапазон цен: Стоимость стандартного А-95 колеблется от 70,90 грн до 77,99 грн в зависимости от сети.

Что изменилось за сутки

По сравнению с 6 мая, большинство позиций остались без изменений. Единственная корректировка зафиксирована в сети "Укрнафта" на Бензин 95 (Energy) - цена упала с 73,90 грн до 70,90 грн за литр.

Что касается дизельное горючего, то цены на ДТ остаются неизменными во всех мониторинговых сетях (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта").

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 мая (инфографика РБК-Украина)

Стоимость автогаза держится на прежних отметках - от 47,90 грн до 49,98 грн за литр.

Детализация цен на АЗС 7 мая

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 94,90 грн

ДТ Евро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Мустанг: 94,90 грн

ДТ Евро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 94,99 грн.

ДТ NANO: 91,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"