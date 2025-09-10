Бензин подешевшає вже восени: скільки заощадять водії та що впливає на ціни

Головне:

Яка вартість на нафти на світовому ринку?

Яка зміна цін на бензин прогнозується восени?

Чому можуть знизитися ціни на дизпаливо?

Коли припиниться зниження цін?

Ситуація на світовому ринку нафти

Ціна на ф'ючерси еталонного сорту нафти Brent протягом останнього місяця були на рівні 66-69 доларів за барель. Пропозиція ресурсу на світовому ринку є значною та перевищує попит. Додаткові обсяги на ринок постачають країни OПЕК+, США, Бразилія та Гайана. При цьому, споживання нафти у Китаї, Індії та Бразилії виявилося нижчим від очікувань, Японія демонструє найнижчі рівні споживання за кілька десятиліть.

"У підсумку, пропозиція випереджає попит, що неминуче тисне на ціни вниз", - пояснив директор науково-технічного центру "Психея", експерт ринку нафти і нафтопродуктів Сергій Сапегін.

Прогноз цін на бензин

Прогнози, які зараз поширюються в інформаційному просторі, зокрема в окремих Telegram-каналах про начебто збільшення вартості бензину до 70 гривень за літр є навмисним і свідомим нагнітанням панічних настроїв. Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Я наразі не бачу жодних передумов для подорожчання пального восени. Навпаки, я прогнозую, що вартість бензину може ще зменшитись", - сказав експерт.

Ринок пального є дуже інертним, зміни цін відбуваються повільно. Крім того, є запаси пального, які закуповувались за попередніми цінами, їх потрібно розпродати, що також буде грати на зниження вартості. Експерт оцінює, бензин подешевшає на 1,5-2 гривні за літр.

Останні два роки на ринку достатньо пального і це страхує від будь-якого необґрунтованого підвищення ціни. Ринок забезпечується ресурсом палива залізничним, автомобільним і водним шляхами.

"Диверсифікована система постачання злагоджено функціонує", - сказав Куюн. На сьогодні ціни залежать від коливань на світовому ринку нафти і нафтопродуктів, а світовий ринок наразі є стабільним, тому різких стрибків у найближчій перспективі не передбачається, додав аналітик ринку.

Ще одним фактором на зниження цін є перехід до сезону низького споживання пального, пояснив РБК-Україна генеральний директор транспортно-логістичної компанії Prime Group Дмитро Льоушкін. Мережі АЗС починають більше конкурувати на ринку і пропонувати нижчі ціни.

Фото: Мережі АЗС можуть знизити вартість палива у вересні-листопаді (Getty Imgaes)

Паливні компанії встановили рекордну націнку - 15,50 гривень за літр, говорить експерт, тому вони мають діапазон для зниження ціни. "Дві гривні є зайвими. Саме на таку суму і повинна знижуватись роздрібна ціна пального", - наголосив учасник ринку, додавши, що восени бензин подешевшає на 1-1,5 гривні.

Вартість дизпалива

Після атаки українських безпілотників на нафтопровід "Дружба", пролунали гучні заяви з боку Словаччини, що це може спровокувати подорожчання дизпалива, яке постачається в Україну зі словацьких НПЗ і виробляється із російської нафти.

Проте, частка словацьких НПЗ на українському роздрібному ринку дизпалива становить лише 10%. "Є усі можливості замінити ці обсяги з інших джерел", - пояснив Сергій Куюн, додавши, що Словаччина може втратити дуже вигідного покупця - українські компанії.

Дизпаливо восени може подешевшати на 1-1,5 гривні, зазначив Куюн.

Ціни можуть знизитися ще більше, через профіцит дизпалива і не такий високий попит на нього, як очікувалося, з боку аграріїв. "Ціна на дизпаливо може впасти ще більше – на 2 гривні", - прогнозує Льоушкін.

Зменшення вартості пального буде поступовим і триватиме до листопада. У грудні зниження цін припиниться, оскільки усі оператори ринку будуть готуватись до підвищення акцизів, яке прогнозується з 1 січня 2026 року, сказав директор компанії Prime.