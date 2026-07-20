Бензин і дизель будуть по 90+ грн: коли чекати нових цін на АЗС та скільки коштує пальне зараз

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати і найближчими тижнями можуть досягти позначки 90-93 гривні за літр. Подорожчання відбуватиметься поступово - по кілька гривень на тиждень.
Скільки коштує бензин та дизель сьогодні і чого чекати на ринку найближчими тижнями - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, на сьогодні економічна складова показує, що ціна на пальне повністю дивиться вже в 92-93 гривні за літр дизеля і 90-91 гривень за літр бензину на преміальних заправках (ОККО, WOG).
"За 2-3 тижні все буде. Одразу бух і такого підвищення не буде. Підвищуватиметься щотижня. Ось цього тижня вже почали зростати, вже підвищилися, і ще цього тижня підвищуватимуться. 10 гривень, умовно кажучи, розділіть на 20 робочих днів, навіть менше", - заявив він, коментуючи терміни підвищення цін на АЗС.
За словами експерта, зростання цін на пальне неминуче вплине на доставку та перевезення:
Фото: ціни на АЗС 20 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"