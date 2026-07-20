Бензин и дизель будут по 90+ грн: когда ждать новых цен на АЗС и сколько стоит топливо сейчас

Цены на топливо в Украине продолжают расти и в ближайшие недели могут достичь отметки 90-93 гривны за литр. Подорожание будет происходить постепенно - по несколько гривен в неделю.
Сколько стоит бензин и дизель сегодня и чего ждать на рынке в ближайшие недели - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, на сегодняшний день экономическая составляющая показывает, что цена на топливо полностью смотрит уже в 92-93 гривны за литр дизеля и 90-91 гривен за литр бензина на премиальных заправках (ОККО, WOG).
"За 2-3 недели все будет. Сразу бух и такого повышения не будет. Повышаться цены будут еженедельно. Вот на этой неделе уже начали расти, уже повысились, и еще на этой неделе будут повышаться. 10 гривен, условно говоря, разделите на 20 рабочих дней, даже меньше", - заявил он, комментируя сроки повышения цен на АЗС.
По словам эксперта, рост цен на топливо неизбежно повлияет на доставку и перевозку:
Фото: цены на АЗС 20 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнефть"