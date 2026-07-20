Бензин и дизель будут по 90+ грн: когда ждать новых цен на АЗС и сколько стоит топливо сейчас

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Прогноз максимальной цены: По оценкам основателя группы компаний Prime Group Дмитрия Леушкина, цены на бензин на премиальных заправках должны вырасти до 90-91 грн/л, а дизель - до 92-93 грн/л.

По оценкам основателя группы компаний Prime Group Дмитрия Леушкина, цены на бензин на премиальных заправках должны вырасти до 90-91 грн/л, а дизель - до 92-93 грн/л. Постепенный темп повышения: Подорожание примерно на 10 гривен растянется на 2-3 недели и будет происходить плавными шагами.

Подорожание примерно на 10 гривен растянется на 2-3 недели и будет происходить плавными шагами. Влияние на логистику: Стоимость перевозок фурами вырастет ориентировочно на 12% (до 60-65 грн/км), что скажется на себестоимости товаров.

Стоимость перевозок фурами вырастет ориентировочно на 12% (до 60-65 грн/км), что скажется на себестоимости товаров. Актуальные цены на А-95 (на 20 июля): OKKO: 80,90 грн, WOG: 81,50 грн, SOCAR: 82,90 грн, Укрнефть: 75,90 грн

Цены на топливо растут: какой максимум ждать

Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, на сегодняшний день экономическая составляющая показывает, что цена на топливо полностью смотрит уже в 92-93 гривны за литр дизеля и 90-91 гривен за литр бензина на премиальных заправках (ОККО, WOG).

"За 2-3 недели все будет. Сразу бух и такого повышения не будет. Повышаться цены будут еженедельно. Вот на этой неделе уже начали расти, уже повысились, и еще на этой неделе будут повышаться. 10 гривен, условно говоря, разделите на 20 рабочих дней, даже меньше", - заявил он, комментируя сроки повышения цен на АЗС.

Как подорожание топлива повлияет на экономику и логистику

По словам эксперта, рост цен на топливо неизбежно повлияет на доставку и перевозку:

Транспорт и логистика, которые сейчас стоят около 50 гривен за километр для фуры, возрастут примерно до 60-65 гривен за километр, что означает 12% роста транспортной составляющей.

Влияние на себестоимость товаров будет зависеть от их габаритности: в таких товарах, как вода, это влияние будет больше, а в менее габаритных (например, микросхемах) - меньше.

Актуальные цены на АЗС

Фото: цены на АЗС 20 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн

Бензин Pulls 95: 83,90 грн

Бензин А-95 Евро: 80,90 грн

ДТ Pulls: 84,90 грн

ДТ Евро: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн

Бензин 95 Евро: 81,50 грн

ДТ Mustang: 85,90 грн

ДТ Евро-5: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 85,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO: 82,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнефть"