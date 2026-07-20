Бензин и дизель будут по 90+ грн: когда ждать новых цен на АЗС и сколько стоит топливо сейчас
Цены на топливо в Украине продолжают расти и в ближайшие недели могут достичь отметки 90-93 гривны за литр. Подорожание будет происходить постепенно - по несколько гривен в неделю.
Сколько стоит бензин и дизель сегодня и чего ждать на рынке в ближайшие недели - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Прогноз максимальной цены: По оценкам основателя группы компаний Prime Group Дмитрия Леушкина, цены на бензин на премиальных заправках должны вырасти до 90-91 грн/л, а дизель - до 92-93 грн/л.
- Постепенный темп повышения: Подорожание примерно на 10 гривен растянется на 2-3 недели и будет происходить плавными шагами.
- Влияние на логистику: Стоимость перевозок фурами вырастет ориентировочно на 12% (до 60-65 грн/км), что скажется на себестоимости товаров.
- Актуальные цены на А-95 (на 20 июля): OKKO: 80,90 грн, WOG: 81,50 грн, SOCAR: 82,90 грн, Укрнефть: 75,90 грн
Цены на топливо растут: какой максимум ждать
Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, на сегодняшний день экономическая составляющая показывает, что цена на топливо полностью смотрит уже в 92-93 гривны за литр дизеля и 90-91 гривен за литр бензина на премиальных заправках (ОККО, WOG).
"За 2-3 недели все будет. Сразу бух и такого повышения не будет. Повышаться цены будут еженедельно. Вот на этой неделе уже начали расти, уже повысились, и еще на этой неделе будут повышаться. 10 гривен, условно говоря, разделите на 20 рабочих дней, даже меньше", - заявил он, комментируя сроки повышения цен на АЗС.
Как подорожание топлива повлияет на экономику и логистику
По словам эксперта, рост цен на топливо неизбежно повлияет на доставку и перевозку:
- Транспорт и логистика, которые сейчас стоят около 50 гривен за километр для фуры, возрастут примерно до 60-65 гривен за километр, что означает 12% роста транспортной составляющей.
- Влияние на себестоимость товаров будет зависеть от их габаритности: в таких товарах, как вода, это влияние будет больше, а в менее габаритных (например, микросхемах) - меньше.
Актуальные цены на АЗС
Фото: цены на АЗС 20 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 90,90 грн
- Бензин Pulls 95: 83,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 80,90 грн
- ДТ Pulls: 84,90 грн
- ДТ Евро: 81,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 91,50 грн
- Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн
- Бензин 95 Евро: 81,50 грн
- ДТ Mustang: 85,90 грн
- ДТ Евро-5: 82,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 85,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO: 82,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнефть"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 78,90 грн
- Бензин А-95: 75,90 грн
- Бензин А-92: 71,90 грн
- ДТ (Energy): 78,90 грн
- ДТ: 76,90 грн
- Газ: 38,40 грн