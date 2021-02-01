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Бензин дорожает в Украине вслед за нефтью на мировых рынках

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 11:54
Бензин дорожает в Украине вслед за нефтью на мировых рынках
Фото: АЗС (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Темпы подорожания бензина вдвое ниже, чем темпы роста цен на нефть

По состоянию на 29 января 2021 года мировая цена на нефть марки Brent составила 55,43 долларов за баррель. С июня прошлого года цена выросла на 44%.

Об этом сообщает Директорат конкурентной политики Министерство развития экономики.

Бензин дорожает в Украине вслед за нефтью на мировых рынках

По данным Минэкономики, средняя цена бензина марки А-95 в Украине составила 25,94 гривен за литр. С июня прошлого года цена выросла на 19%, или на 4,08 грн за литр.

Бензин дорожает в Украине вслед за нефтью на мировых рынках

За последнюю неделю цена бензина выросла на 0,59 грн за литр.

Цена на бензин марки А-95 ведущих операторов за неделю увеличилась на WOG - 0,50 грн, ОККО - на 0,50 грн, UKRNAFTA - на 1 грн, АМИС - на 0,33 грн, SHELL - на 0,20 грн, SOCAR - на 0,50 грн, UPG - на 0,70 грн, на GLUSCO цена за неделю не изменилась.

Цена на сжиженный газ составляет 13,07 грн/литр (за неделю увеличилась на 0,17 грн), говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, бензин А-95 подешевел по 2020 год на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

Отметим, удешевление энергоносителей в 2020 году привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украине упал на 35% до 7,961 млрд долларов.

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