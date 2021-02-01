Бензин дорожчає в Україні слідом за нафтою на світових ринках

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Темпи подорожчання бензину удвічі нижчі, ніж темпи зростання цін на нафту

Станом на 29 січня 2021 року світова ціна на нафту марки Brent становила 55,43 доларів за барель. З червня минулого року ціна зросла на 44%.

Про це повідомляє Директорат конкурентної політики Міністерства розвитку економіки.

З даними Мінекономіки, середня ціна бензину марки А-95 в Україні становила 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.

За останній тиждень ціна бензину збільшилась на 0,59 грн за літр.

Ціна на бензин марки А-95 провідних операторів за тиждень збільшилася на WOG - 0,50 грн, ОККО - на 0,50 грн, UKRNAFTA - на 1 грн, АМІС - на 0,33 грн, SHELL - на 0,20 грн, SOCAR - на 0,50 грн, UPG - на 0,70 грн, на GLUSCO ціна за тиждень не змінилася.

Ціна на скраплений газ становить 13,07 грн/літр (за тиждень збільшилася на 0,17 грн), йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Держстату, бензин А-95 подешевшав за 2020 рік на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

Відзначимо, здешевлення енергоносіїв у 2020 році призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 35% до 7,961 млрд доларів.