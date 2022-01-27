Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине

Сети АЗС в январе уже дважды резко повысили стоимость нефтепродуктов. Средняя цена бензина А-95 с начала года в рознице выросла с 30,21 до 32,62 гривен/литр. А "дизель" подорожал в среднем с 29,40 до 31,92 гривен/литр, о чем свидетельствует ежедневный мониторинг консалтинговой компании "А-95".

Последний пересмотр стоимости горючего начался на этой неделе, когда Минэкономики опубликовало средние цены на бензин А-95 (29,25 гривен/литр) и ДТ (26,84 гривен/литр). Кабмин в мае прошлого года, как известно, ввел госрегулирование, установив лимит по торговой наценке для сетей – на бензин 5 гривен, на дизтопливо – 7. На бензин премиум-сегмента эту норму распространять не стали.

Среднюю цену, к которой сети могут добавлять наценку в рамках лимита, корректируют каждые 10 дней по расчетам НАК "Нафтогаз Украины", исходя из данных агентства Platts CIF NWE. После публикации средней цены на этой неделе с учетом наценки бензин А-95 не может быть дороже 34,25 гривен/литр, а дизтопливо – 33,84 гривен/литр.

Буквально сразу после сообщения Минэкономики цены выросли у WOG, Socar, ОККО, KLO, AMIC и других сетей. Вслед за ними через день стоимость топлива откорректировали "Укрнафта", владеющая крупнейшей сетью заправок по стране, а также "Авиас" и ряд других.

Не все торговцы работают впритык к максимальной цене, но у большинства она, к примеру, по бензину уже выше 32-33 гривен/литр. Корректировка цен на отдельных АЗС еще продолжается.

Нефть дорожает, курс гривны падает

Для трейдеров рост цен в январе был ожидаемым. Мировые котировки на нефтепродукты, прямо коррелирующие с ценами на нефть, и курс гривны к доллару и евро – основные факторы, влияющие на ценообразование горючего, говорит маркетинг-директор сети ОККО Васыль Дмытрив.

"К сожалению, в последнее время динамика одних и других негативно влияет на закупочные цены, что, в конечном счете, и отражено в расчетных ценах, которые ежедекадно публикуются Министерством экономики", – сказал он.

С начала декабря, отметил Дмытрив, курс "просел" на 1,5 гривны/доллар, а мировые котировки на нефтепродукты выросли более чем на 20%.

Ключевые корректировки и по нефти, и по курсу пришлись на январь – котировки выросли на 15%, па пике цена нефти Brent превышала 90 долларов/баррель – рекордный уровень с 2014 года, говорит директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"В розничных ценах отразились эти факторы за прошедшие две недели", – подтвердили РБК-Украина в пресс-службе "Укрнафты".

Подобного мнения придерживаются и в SOCAR Energy Ukraine. "Так как у нас импортный ресурс, то на рост топлива влияет соотношение доллара к гривне и мировая цена на нефть", – сказали изданию в компании.

В начале этой недели рынок нефти "развернулся" и цена снизилась до 85 долларов/баррель, пояснил Куюн. "Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутреннего рынка нефтепродуктов", – полагает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, валютный фактор может нивелировать корректировку цен на нефть. "С начала года доллар укрепился на 1,3 гривны, что означает увеличение себестоимости нефтепродуктов на 1 гривну/литр. Если доллар продолжит укрепление, это может компенсировать падение нефтяных котировок и для потребителя оно останется незамеченным", – говорит он.

В сетях АЗС признают, что падение продаж имеет место, но связывают это с сезонным фактором. "Для зимнего периода типично, что спрос в рознице немного падает. Это связано с тем, что уменьшается количество поездок на автомобиле", – объяснили в SOCAR Energy Ukraine.

Низкие запасы и высокий спрос

Нефть на мировых рынках дорожала больше месяца. Котировки по премиальным маркам обновили многолетние рекорды. И хотя на неделе произошла небольшая корректировка, восходящий тренд, по прогнозам западных аналитиков, сохранится на весь 2022 год. Цены на нефть вырастут примерно на 12%, указывают эксперты Международного валютного фонда в январском отчете.

Снижение стоимости нефти ожидается в 23-м году, когда дисбаланс спроса и предложения сократится, указывают в МВФ. В фонде считают, что для многих стран стоимость энергоресурсов (как нефти, так и газа) может вырасти из-за напряженной политической ситуации вокруг Украины. Этот риску реализуется в случае нового вторжения РФ.

Геополитические расклады – лишь один из элементов напряжения на рынке нефти. Из-за высокого спроса и низких запасов нефти уже в середине года цена за баррель Brent может достичь 120 долларов, прогнозируют в Bank of America. Свои ожидания также пересмотрели в Morgan Stanley, повысив прогноз по этой марке нефти с 90 до 100 долларов за баррель на третий квартал.

Из этих прогнозов явно выбиваются ожидания аналитиков Citigroup, согласно которым цена нефти может упасть до 65 долларов за баррель к четвертому кварталу. На это, как считают эксперты Citigroup, будет влиять переизбыток предложения нефти на рынке из-за увеличения добычи.

Многое будет зависеть от позиции стран ОПЕК+ относительно планов по добыче нефти, а также восстановления экономик после пандемии. Новые карантинные ограничения в мире могут снизить спрос, что в конечном счете отразится и на стоимости нефтепродуктов.