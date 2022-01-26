Цены на бензин выросли еще на 50 копеек. Сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,74 гривен за литр (+0,49 гривен), на бензин А-95 - 32,62 гривен за литр (+0,48 гривен), на дизельное топливо - 31,92 гривен за литр (+0,51 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 января.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,33 гривен с 27,92 гривен до 29,25 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,68 гривен с 25,16 гривен до 26,84 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 34,25 гривен за литр, дизельного топлива - 33,84 гривен за литр.