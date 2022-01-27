Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні

Мережі АЗС у січні вже двічі різко підвищили вартість нафтопродуктів. Середня ціна бензину А-95 з початку року у роздробі зросла з 30,21 до 32,62 гривень/літр. А "дизель" подорожчав у середньому з 29,40 до 31,92 гривень/літр, про що свідчить щоденний моніторинг консалтингової компанії "А-95".

Останній перегляд вартості пального розпочався цього тижня, коли Мінекономіки опублікувало середні ціни на бензин А-95 (29,25 гривень/літр) і ДП (26,84 гривень/літр). Кабмін у травні минулого року, як відомо, запровадив держрегулювання, встановивши ліміт по торговій націнці для мереж – на бензин 5 гривень, на дизпаливо – 7. На бензин преміум-сегмента цю норму поширювати не стали.

Середню ціну, до якої мережі можуть додавати націнку у рамках ліміту, коригують кожні 10 днів за розрахунками НАК "Нафтогаз України", виходячи з даних агентства Platts CIF NWE. Після публікації середньої ціни на цьому тижні з урахуванням націнки бензин А-95 не може бути дорожче 34,25 гривень/літр, а дизпаливо – 33,84 гривень/літр.

Буквально відразу після повідомлення Мінекономіки ціни зросли у WOG, Socar, ОККО, KLO, AMIC та інших мереж. Слідом за ними через день вартість палива відкоригували "Укрнафта", що володіє найбільшою мережею заправок по країні, а також "Авіас" і ряд інших.

Не всі торговці працюють впритул до максимальної ціни, але у більшості вона, наприклад, по бензину вже вище 32-33 гривень/літр. Коригування цін на окремих АЗС ще триває.

Нафта дорожчає, курс гривні падає

Для трейдерів зростання цін у січні було очікуваним. Світові котирування на нафтопродукти, що прямо корелюють з цінами на нафту, а також курс гривні до долара і євро – основні фактори, що впливають на ціноутворення пального, говорить маркетинг-директор мережі ОККО Василь Дмитрів.

"На жаль, останнім часом динаміка одних і других негативно впливає на закупівельні ціни, що зрештою і відображено у розрахункових цінах, які щодекадно публікуються Міністерством економіки", – сказав він.

З початку грудня, зазначив Дмитрів, курс "просів" на 1,5 гривні/долар, а світові котирування на нафтопродукти зросли більш ніж на 20%.

Ключові коригування і по нафті, і по курсу припали на січень – котирування виросли на 15%, па піку ціна нафти Brent перевищувала 90 доларів/барель – рекордний рівень з 2014 року, говорить директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"У роздрібних цінах відбилися ці фактори за минулі два тижні", – підтвердили РБК-Україна у прес-службі "Укрнафти".

Подібної думки дотримуються і у SOCAR Energy Ukraine. "Оскільки у нас імпортний ресурс, то на зростання палива впливає співвідношення долара до гривні та світова ціна на нафту", – сказали виданню у компанії.

На початку цього тижня ринок нафти "розвернувся" і ціна знизилася до 85 доларів/барель, пояснив Куюн. "Якщо цей рівень збережеться, можна розраховувати на охолодження і внутрішнього ринку нафтопродуктів", – вважає експерт.

Разом з тим, на його думку, валютний фактор може нівелювати коригування цін на нафту. "З початку року долар зміцнився на 1,3 гривні, що означає збільшення собівартості нафтопродуктів на 1 гривню/літр. Якщо долар продовжить зміцнення, це може компенсувати падіння нафтових котирувань і для споживача воно залишиться непоміченим", – говорить він.

У мережах АЗС визнають, що падіння продажів має місце, але пов'язують це з сезонним фактором. "Для зимового періоду типово, що попит у роздробі трохи падає. Це пов'язано з тим, що зменшується кількість поїздок на автомобілі", – пояснили в SOCAR Energy Ukraine.

Низькі запаси та високий попит

Нафта на світових ринках дорожчала більше місяця. Котирування за преміальними марками оновили багаторічні рекорди. І хоча на тижні відбулося невелике коригування, висхідний тренд, за прогнозами західних аналітиків, збережеться на весь 2022 рік. Ціни на нафту зростуть приблизно на 12%, вказують експерти Міжнародного валютного фонду в січневому звіті.

Зниження вартості нафти очікується у 23-му році, коли дисбаланс попиту і пропозиції скоротиться, вказують у МВФ. У фонді вважають, що для багатьох країн вартість енергоресурсів (як нафти, так і газу) може зрости через напружену політичну ситуацію навколо України. Цей ризик реалізується в разі нового вторгнення РФ.

Геополітичні розклади – лише один з елементів напруги на ринку нафти. Через високий попит і низькі запаси нафти вже в середині року ціна за барель Brent може досягти 120 доларів, прогнозують в Bank of America. Свої очікування також переглянули у Morgan Stanley, підвищивши прогноз по цій марці нафти з 90 до 100 доларів за барель на третій квартал.

З цих прогнозів явно вибиваються очікування аналітиків Citigroup, згідно з якими ціна нафти може впасти до 65 доларів за барель до четвертого кварталу. На це, як вважають експерти Citigroup, впливатиме надлишок пропозиції нафти на ринку через збільшення видобутку.

Багато що залежатиме від позиції країн ОПЕК+ щодо планів по видобутку нафти, а також відновлення економік після пандемії. Нові карантинні обмеження у світі можуть знизити попит, що врешті відобразиться й на вартості нафтопродуктів.