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Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз

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Неділя 14 серпня 2022 15:15
Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз Фото: бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Урядовий законопроєкт пропонує відмовитись від "нульової" ставки акцизу й встановити ставку у розмірі 100 євро за 1000 літрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроєкту.

Ставка акцизу 100 євро на 1000 літрів буде встановлена на всі види палива: бензини моторні, важкі дестиляти, інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан й ізобутан.

ПДВ й надалі залишатиметься без змін - 7%.

Як відзначається в законопроєкті, збільшення акцизу спровоковано дефіцитом коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, які були залучені державою на розвиток мережі автомобільних доріг.

"В той же час реалізація його положень дозволить, зокрема, збільшити надходження до Державного бюджету України акцизного податку щонайменше на 2 млрд гривень щомісячно виходячи з теперішніх темпів імпорту", - зазначається в законопроєкті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в березні Кабінет міністрів пропонував скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%. Це дозволило стабілізувати ситуацію й не допустити зростання цін. Однак тепер, очевидно, трейдери будуть змушені перекласти навантаження на кінцевого споживача.

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