Бензин чи електрика: у виробника двигунів розповіли про майбутнє діпстрайків

Далекобійні ударні дрони теоретично можуть перейти з бензинових двигунів на електричні, однак це залежить не стільки від виробників моторів, скільки від прогресу в акумуляторних технологіях.

Чому компанія не займається бензиновими моторами

У Motor-G свідомо відмовились від розробки двигунів внутрішнього згоряння для дронів, розповів Гребінь. За його словами, компанія обрала стратегію розвитку виключно в напрямку електромоторів, яка охоплює величезний обсяг роботи на роки вперед.

Перескакувати на ДВЗ-напрямок, за словами СЕО, немає сенсу — це зовсім інша інженерна експертиза, яку довелося б збирати з нуля, тоді як в електричних моторах команда вже накопичила профільний досвід.

Коли діпстрайки можуть стати електричними

Гребінь допускає, що далекобійні ударні дрони в перспективі зможуть перейти на електротягу, але ключовим фактором стане не робота виробників моторів, а щільність акумуляторів. Якщо вона зросте в рази, дальність польоту електричних дронів відповідно збільшиться.

Серед переваг електромоторів СЕО назвав відсутність теплової сигнатури — під час нормальної роботи їхня температура тримається на рівні 30-40 градусів, а також простоту запуску й легкість конструкції. Головний же недолік — вага акумуляторів: чим довша дистанція польоту, тим більше батарей доводиться нести, і, на відміну від пального, їхня вага не зменшується протягом усього польоту.

Водночас на коротких дистанціях, за словами Гребеня, ДВЗ незручні через мінімальні розміри й вагу, необхідність баку та обслуговування. Тому наразі на невеликі дистанції літають електричні дрони, а на далекі — з ДВЗ.