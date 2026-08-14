Бензин или электричество: у производителя двигателей рассказали о будущем дипстрайков

Дальнобойные ударные дроны теоретически могут перейти с бензиновых двигателей на электрические, однако это зависит не столько от производителей моторов, сколько от прогресса в аккумуляторных технологиях.

Почему компания не занимается бензиновыми моторами.

В Motor-G сознательно отказались от разработки двигателей внутреннего сгорания для дронов, рассказал Гребинь. По его словам, компания выбрала стратегию развития исключительно в направлении электромоторов, охватывающей огромный объем работы на годы вперед.

Перепрыгивать на ДВС-направление, по словам СЕО, нет смысла – это совсем другая инженерная экспертиза, которую пришлось бы собирать с нуля, в то время как в электрических моторах команда уже накопила профильный опыт.

Когда дипзабастовки могут стать электрическими

Гребень допускает, что дальнобойные ударные дроны в перспективе смогут перейти на электротягу, но ключевым фактором станет не работа производителей, а плотность аккумуляторов. Если она вырастет в разы, дальность полета электрических дронов соответственно увеличится.

Среди преимуществ электромоторов СЕО назвал отсутствие тепловой сигнатуры – при нормальной работе их температура держится на уровне 30-40 градусов, а также простоту запуска и легкость конструкции. Главный же недостаток – вес аккумуляторов: чем длиннее дистанция полета, тем больше батарей приходится нести, и, в отличие от горючего, их вес не уменьшается на протяжении всего полета.

В то же время на коротких дистанциях, по словам Гребеня, ДВС неудобны из-за минимальных размеров и веса, необходимости бака и обслуживания. Поэтому на небольшие дистанции летают электрические дроны, а на дальние — с ДВС.