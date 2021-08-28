Беннетт пригласил Байдена в Израиль после победы над коронавирусом "Дельта"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль. Это произошло во время встречи лидеров двух стран в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Также Беннет рассказал, что пригласил Байдена посетить Израиль. Однако это должно произойти после победы над штаммом коронавируса "Дельта", который охватил обе страны.
"Я пригласил президента в Израиль после того, как мы победим вариант "Дельта", - говорит Беннетт.
Напомним, что вначале Байден отложил встречу с премьером Израиля. Это произошло из-за взрыва в аэропорту Кабула, в результате которого погибли американские военные.
Ранее сообщалось, что Байден говорил с Беннеттом о ядерной сделке с Ираном.