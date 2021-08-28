Беннетт пригласил Байдена в Израиль после победы над коронавирусом "Дельта"

Также Беннет рассказал, что пригласил Байдена посетить Израиль. Однако это должно произойти после победы над штаммом коронавируса "Дельта", который охватил обе страны.

"Я пригласил президента в Израиль после того, как мы победим вариант "Дельта", - говорит Беннетт.