Беннетт запросив Байдена до Ізраїлю після перемоги над коронавірусом "Дельта"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль. Це сталося під час зустрічі лідерів двох країн у Білому домі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
після зустрічі.
Також Беннет розповів, що запросив Байдена відвідати Ізраїль. Однак це має відбутися після перемоги над штамом коронавірусу "Дельта", який охопив обидві країни.
"Я запросив президента в Ізраїль після того, як ми переможемо варіант "Дельта", - говорить Беннетт.
Нагадаємо, що спочатку Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю. Це сталося через вибух в аеропорту Кабула, в результаті якого загинули американські військові.
Раніше повідомлялося, що Байден говорив з Беннеттом про ядерну угоду з Іраном.