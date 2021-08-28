Беннетт запросив Байдена до Ізраїлю після перемоги над коронавірусом "Дельта"

після зустрічі.

Також Беннет розповів, що запросив Байдена відвідати Ізраїль. Однак це має відбутися після перемоги над штамом коронавірусу "Дельта", який охопив обидві країни.

"Я запросив президента в Ізраїль після того, як ми переможемо варіант "Дельта", - говорить Беннетт.