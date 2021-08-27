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Байден о ядерной сделке с Ираном: если не сработает дипломатия, примем иные меры

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Вашингтон, Пятница 27 августа 2021 21:13
Байден о ядерной сделке с Ираном: если не сработает дипломатия, примем иные меры Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США стремятся решить проблему ядерной программы Ирана дипломатическим путем, но при этом готовы рассмотреть и другие варианты. Вашингтон подтвердил готовность не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена.

По его словам, сейчас в иранском вопросе США отдают предпочтение дипломатическим способам решения проблемы. "Но если дипломатия провалится, мы готовы обратиться к другим вариантам", - сказал Байден на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Президент США также подтвердил поддержку Израиля в сфере безопасности и обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Напомним, ранее МАГАТЕ сообщило о существенном успехе Ирана в обогащении урана.

Отметим, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.

Как сообщало РБК-Украина, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.

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