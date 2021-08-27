Байден о ядерной сделке с Ираном: если не сработает дипломатия, примем иные меры

США стремятся решить проблему ядерной программы Ирана дипломатическим путем, но при этом готовы рассмотреть и другие варианты. Вашингтон подтвердил готовность не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена .

По его словам, сейчас в иранском вопросе США отдают предпочтение дипломатическим способам решения проблемы. "Но если дипломатия провалится, мы готовы обратиться к другим вариантам", - сказал Байден на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Президент США также подтвердил поддержку Израиля в сфере безопасности и обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия.