"Бенфіка" з Трубіним проти "Челсі" без Мудрика: хто фаворит протистояння на Клубному чемпіонаті світу

28 червня на Клубному чемпіонаті світу стартують матчі 1/8 фіналу. В перший день плей-офф зіграє португальська "Бенфіка" нашого Анатолія Трубіна, чиїм суперником стане англійський "Челсі", номінальним гравцем якого все ще є інший українець – Михайло Мудрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

Бразильське дербі у відкритті 1/8 фіналу

Першим у плей-офф відбудеться бразильське протистояння. О 19:00 за Києвом на арену "Лінкольн Файненшл Філд" у Філадельфії вийдуть представники двох принципових міст-суперників у бразильському футболі: "Палмейрас", що представляє Сан-Паулу та "Ботафого" з Ріо-де-Жанейро.

На клубному ЧС виступають чотири клуби з Бразилії. Окрім сьогоднішніх опонентів, це – "Фламенго" та "Флуміненсе" (обидва – з Ріо-де-Жанейро). Всі вони достойно зіграли на груповому раунді та пробились у плей-офф. Але сьогодні один клуб зійде з дистанції.

За останні півтора року "Палмейрас" та "Ботафого" провели між собою п'ять очних поєдинків: команда з Ріо не програв жодного (три перемоги, дві нічиїх). Зазначимо також, що саме "Ботафого" є чинним переможцем південноамериканського Кубка Лібертадорес.

Надія на Трубіна

О 23:00 за київським часом у Шарлотт на "Бенк оф Америка Стедіум" вийдуть футболісти "Бенфіки" та "Челсі".

Португальський гранд посів перше місце в групі С, випередивши аргентинську "Бока Хуніорс" і навіть німецьку "Баварію". Проте це не гарантувало йому легкого суперника на старті плей-офф.

"Челсі" фінішував другим в квартеті D, поступившись першістю бразильському "Фламенго". Саме ця команда завдала лондонським "аристократам" єдиної поразки на турнірі (3:1).

Незважаючи на це, аналітики не вірять у Трубіна та його команду. Коефіцієнти на успіх "орлів" з Лісабона – 3,20-3,25. Тоді як на перемогу "Челсі" – 2,35-2,38.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Субота, 28 червня:

19:00, "Палмейрас" – "Ботафого"

23:00, "Бенфіка" – "Челсі"

Де дивитися матчі

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)

онлайн на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.