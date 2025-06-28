ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Бенфіка" з Трубіним проти "Челсі" без Мудрика: хто фаворит протистояння на Клубному чемпіонаті світу

Субота 28 червня 2025 18:23
UA EN RU
"Бенфіка" з Трубіним проти "Челсі" без Мудрика: хто фаворит протистояння на Клубному чемпіонаті світу Фото: Анатолію Трубіну сьогодні буде непросто (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрій Костенко

28 червня на Клубному чемпіонаті світу стартують матчі 1/8 фіналу. В перший день плей-офф зіграє португальська "Бенфіка" нашого Анатолія Трубіна, чиїм суперником стане англійський "Челсі", номінальним гравцем якого все ще є інший українець – Михайло Мудрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Бразильське дербі у відкритті 1/8 фіналу

Першим у плей-офф відбудеться бразильське протистояння. О 19:00 за Києвом на арену "Лінкольн Файненшл Філд" у Філадельфії вийдуть представники двох принципових міст-суперників у бразильському футболі: "Палмейрас", що представляє Сан-Паулу та "Ботафого" з Ріо-де-Жанейро.

На клубному ЧС виступають чотири клуби з Бразилії. Окрім сьогоднішніх опонентів, це – "Фламенго" та "Флуміненсе" (обидва – з Ріо-де-Жанейро). Всі вони достойно зіграли на груповому раунді та пробились у плей-офф. Але сьогодні один клуб зійде з дистанції.

За останні півтора року "Палмейрас" та "Ботафого" провели між собою п'ять очних поєдинків: команда з Ріо не програв жодного (три перемоги, дві нічиїх). Зазначимо також, що саме "Ботафого" є чинним переможцем південноамериканського Кубка Лібертадорес.

Надія на Трубіна

О 23:00 за київським часом у Шарлотт на "Бенк оф Америка Стедіум" вийдуть футболісти "Бенфіки" та "Челсі".

Португальський гранд посів перше місце в групі С, випередивши аргентинську "Бока Хуніорс" і навіть німецьку "Баварію". Проте це не гарантувало йому легкого суперника на старті плей-офф.

"Челсі" фінішував другим в квартеті D, поступившись першістю бразильському "Фламенго". Саме ця команда завдала лондонським "аристократам" єдиної поразки на турнірі (3:1).

Незважаючи на це, аналітики не вірять у Трубіна та його команду. Коефіцієнти на успіх "орлів" з Лісабона – 3,20-3,25. Тоді як на перемогу "Челсі" – 2,35-2,38.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Субота, 28 червня:

  • 19:00, "Палмейрас" – "Ботафого"
  • 23:00, "Бенфіка" – "Челсі"

Де дивитися матчі

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
  • онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.

Раніше розповіли про шикарну угоду Роналду з аравійським "Аль-Насром", що стала найбільшою в історії спорту.

Також опублікували точний розклад трансляцій усіх матчів плей-офф на клубному ЧС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Бенфика Челси
Новини
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу