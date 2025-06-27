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Лунін проти "Ювентуса", Трубін проти "Челсі": де і коли дивитися матчі 1/8 клубного ЧС

П'ятниця 27 червня 2025 12:30
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Лунін проти "Ювентуса", Трубін проти "Челсі": де і коли дивитися матчі 1/8 клубного ЧС Визначилися всі пари 1/8 фіналу Клубного ЧС (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

З 28 червня по 2 липня в США розпочинається найзахопливіша стадія Клубного чемпіонату світу з футболу - плей-оф. 16 найкращих команд з 32 учасників боротимуться за вихід до чвертьфіналу.

Про те, хто зіграє у 1/8 фіналу клубного ЧС, і де дивитися поєдинки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Всі пари 1/8 фіналу КЧС-2025: дати і час матчів

Серед учасників плей-оф - гранди європейського футболу, такі як ПСЖ, "Манчестер Сіті", "Ювентус", а також сильні бразильські клуби.

Особливу увагу українських вболівальників приверне також "Бенфіка" та мадридський "Реал" з Анатолієм Трубіним та Андрієм Луніним у складах.

Розклад матчів 1/8 фіналу (час київський)

Субота, 28 червня:

  • "Палмейрас" - "Ботафогу" (19:00)
  • "Бенфіка" - "Челсі" (23:00)

Неділя, 29 червня:

  • ПСЖ - "Інтер Маямі" - (19:00)
  • "Фламенгу" - "Баварія" (23:00)

Понеділок, 30 червня:

  • "Інтер" - "Флуміненсе" (22:00)

Вівторок, 1 липня:

  • "Манчестер Сіті" - "Аль-Хіляль" (04:00)
  • "Реал" - "Ювентус" (22:00)

Середа, 2 липня:

  • "Боруссія" - "Монтеррей" (04:00)

Матчі плей-оф пройдуть на дванадцяти стадіонах США, включаючи такі відомі арени, як "Лінкольн Файненшл філд" (Філадельфія), "Бенк оф Америка Стедіум" (Шарлотт) та "Хард Рок Стедіум" (Маямі).

Де дивитися плей-оф КЧС-2025

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-оф будуть доступні на кількох платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
  • онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.

Коментуватимуть поєдинки 1/8 фіналу Владислав Шалота, Єгор Джулай та Андрій Столярчук.

Значна частина матчів плей-оф буде показана у вечірній прайм-тайм за київським часом, що дозволить більшості українських глядачів зручно стежити за турніром.

Для тих, хто пропустить нічні трансляції (о 04:00 ранку), передбачені повтори наступного дня - о 9:00 та о 16:30 (за умови вільного ефіру).

Що буде далі

Система плей-оф передбачає вихід переможців до чвертьфіналів, які відбудуться 4 липня.

Півфінальні матчі заплановані на 8-9 липня, а грандіозний фінал Клубного чемпіонату світу відбудеться 13 липня на "Мет-Лайф Стедіумі" в Нью-Джерсі.

Розклад чвертьфіналів (час київський)

П'ятниця, 4 липня:

Чвертьфінал 1 (22:00)

Субота, 5 липня:

Чвертьфінал 2 (04:00)

Чвертьфінал 3 (19:00)

Чвертьфінал 4 (23:00)

Матчі 1/4 фіналу КЧС коментуватимуть Андрій Столярчук, Єгор Джулай та Віталій Волочай.

Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу-2025 стартував 15 червня та є першим в історії турніром у новому форматі з 32 командами, що проходить за аналогією до класичного чемпіонату світу.

Раніше ми писали, що зірка "Реала" різко розкритикував поля у США.

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