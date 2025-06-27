Лунін проти "Ювентуса", Трубін проти "Челсі": де і коли дивитися матчі 1/8 клубного ЧС
З 28 червня по 2 липня в США розпочинається найзахопливіша стадія Клубного чемпіонату світу з футболу - плей-оф. 16 найкращих команд з 32 учасників боротимуться за вихід до чвертьфіналу.
Про те, хто зіграє у 1/8 фіналу клубного ЧС, і де дивитися поєдинки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Всі пари 1/8 фіналу КЧС-2025: дати і час матчів
Серед учасників плей-оф - гранди європейського футболу, такі як ПСЖ, "Манчестер Сіті", "Ювентус", а також сильні бразильські клуби.
Особливу увагу українських вболівальників приверне також "Бенфіка" та мадридський "Реал" з Анатолієм Трубіним та Андрієм Луніним у складах.
Розклад матчів 1/8 фіналу (час київський)
Субота, 28 червня:
- "Палмейрас" - "Ботафогу" (19:00)
- "Бенфіка" - "Челсі" (23:00)
Неділя, 29 червня:
- ПСЖ - "Інтер Маямі" - (19:00)
- "Фламенгу" - "Баварія" (23:00)
Понеділок, 30 червня:
- "Інтер" - "Флуміненсе" (22:00)
Вівторок, 1 липня:
- "Манчестер Сіті" - "Аль-Хіляль" (04:00)
- "Реал" - "Ювентус" (22:00)
Середа, 2 липня:
- "Боруссія" - "Монтеррей" (04:00)
Матчі плей-оф пройдуть на дванадцяти стадіонах США, включаючи такі відомі арени, як "Лінкольн Файненшл філд" (Філадельфія), "Бенк оф Америка Стедіум" (Шарлотт) та "Хард Рок Стедіум" (Маямі).
Де дивитися плей-оф КЧС-2025
Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-оф будуть доступні на кількох платформах:
- телеканал "Суспільне Спорт"
- місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
- онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
- на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"
Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.
Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.
Коментуватимуть поєдинки 1/8 фіналу Владислав Шалота, Єгор Джулай та Андрій Столярчук.
Значна частина матчів плей-оф буде показана у вечірній прайм-тайм за київським часом, що дозволить більшості українських глядачів зручно стежити за турніром.
Для тих, хто пропустить нічні трансляції (о 04:00 ранку), передбачені повтори наступного дня - о 9:00 та о 16:30 (за умови вільного ефіру).
Що буде далі
Система плей-оф передбачає вихід переможців до чвертьфіналів, які відбудуться 4 липня.
Півфінальні матчі заплановані на 8-9 липня, а грандіозний фінал Клубного чемпіонату світу відбудеться 13 липня на "Мет-Лайф Стедіумі" в Нью-Джерсі.
Розклад чвертьфіналів (час київський)
П'ятниця, 4 липня:
Чвертьфінал 1 (22:00)
Субота, 5 липня:
Чвертьфінал 2 (04:00)
Чвертьфінал 3 (19:00)
Чвертьфінал 4 (23:00)
Матчі 1/4 фіналу КЧС коментуватимуть Андрій Столярчук, Єгор Джулай та Віталій Волочай.
Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу-2025 стартував 15 червня та є першим в історії турніром у новому форматі з 32 командами, що проходить за аналогією до класичного чемпіонату світу.
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