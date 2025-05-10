"Бенфіка" з Трубіним не дотиснула "Спортінг" у битві за чемпіонство Португалії

Португалія, Прімейра, 33-й тур

"Бенфіка" – "Спортінг" – 1:1

Голи: Актюркоглу, 63 – Трінкау, 4

Як пройшла гра

"Бенфіка" для комфортного самопочуття перед останнім туром чемпіонату мала здобувати перемогу з різницею у два м'ячі. Але вже з перших хвилин все пішло не за планом.

"Спортінг" забив швидкий гол, відкривши рахунок на четвертій хвилині. Всі боялися ударів Дьокереша, а він проявив себе, як асистент. Сміливо увійшовши до штрафного і відтягнувши на себе захисників, швед акуратно відкинув м'яч під удар Трінкау і колишній футболіст "Барселони" не залишив українському голкіперу шансів.

Після цього "леви" відверто діяли другим номером, віддавши ініціативу супернику. Господарі мали перевагу та ще до перерви створили кілька гольових моментів, але зрівняти рахунок не змогли.

У другому таймі "Спортінг" відверто грав на утримання результату й в атаці не створив жодної по-справжньому небезпечної нагоди. "Бенфіка" зуміла відігратись після сольного слалому у штрафний Павлідіса. Грек майстерно накрутив одразу трьох захисників, а потім прострелив на Актюркоглу. Той пробив по воротах у боротьбі з захисником і м'яч від голови гравця гостей залетів у сітку.

"Бенфіка" мала чудову можливість вийти вперед. На 77-й хвилині Белотті промчався правим флангом і прострілив у штрафний майданчик, звідки Павлідіс у дотик пробив, здавалося б, напевне – але м'яч влучив у штангу.

Що означає результат

Перед заключним туром "Спортінг" та "Бенфіка" мають по 79 очок, але "леви" випереджають команду Трубіна за очними зустрічами. Для виграшу чемпіонату "Бенфіка" має набрати в останньому матчі більше очок, аніж "Спортінг".

Матчі заключного туру проведуть 17 травня. "Бенфіка" гратиме на виїзді з "Брагою" (4-те місце), а "Спортінг" – вдома з "Вікторією Гімарайнш" (5-те).

Столичні гранди також зустрінуться у фіналі Кубка Португалії 25 травня.