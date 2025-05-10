"Барселона" – "Реал": прогноз та де дивитися останнє Ель Класіко сезону

Де та коли дивитися Ель Класіко та які прогнози на матч – підкаже РБК-Україна .

Поєдинок 35-го туру чемпіонату Іспанії відбудеться в неділю на Олімпійському стадіоні в Барселоні. Початок – о 17:15 за київським часом.

Що важливо знати напередодні поєдинку

"Синьо-гранатові" очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи принципового суперника на чотири очки – 79 проти 75-ти – після 34 матчів.

У попередньому турі чемпіонату "Барселона" на виїзді обіграла "Вальядолід" з рахунком 2:1. А у вівторок, 6 травня, каталонці зазнали поразки у півфіналі Ліги чемпіонів, поступившись міланському "Інтеру" (3:4 в овертаймі та – 6:7 за сумою двох матчів).

Це Класіко в каталонців пропустять захисник Жюль Кунде та півзахисник Марк Берналь. Під питанням участь півзахисників Пабло Торре та Марко Кассадо.

Мадридці займають другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. У 34-му турі чемпіонату вони обіграли "Сельту" з рахунком 3:2. "Вершкові" в принциповому матчі не зможуть розраховувати на низку виконавців: гру пропустять захисники Антоніо Рюдігер, Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Ферлан Менді, Давид Алаба, а також півзахисник Едуардо Камавінга.

Як команди грали раніше

"Реал" і "Барселона" за всю історію провели між собою 260 матчів у різних національних та єврокубкових турнірах: мадридці виграли 106 із них, каталонці – 103, 51 раз зафіксовано нічию, різниця м’ячів — 440:431 на користь столичної команди.

У чемпіонатах Іспанії "Реал" виграв 79 із 189 Класіко, "Барселона" – 75, унічию завершилися 35 матчів, різниця м’ячів — 305:304 на користь каталонців.

У сезоні-2024/25 "Барселона" перемогла "Реал" у першому колі чемпіонату (4:0 у Мадриді 26 жовтня 2024 року), у фіналі Суперкубка (5:2 на нейтральному полі в Джидді, Саудівська Аравія, 12 січня) та у фіналі Кубка Іспанії (3:2 в овертаймі на нейтральному полі в Севільї 26 квітня).

Кого вважають фаворитом

У прийдешньому Ель Класіко букмекери вважають фаворитом "Барселону".

На перемогу підопічних Ганса-Дітера Фліка ставки приймаються в діапазоні – 2,00-2,44. На успіх "Реала" – 3,10-3,35. Ціна нічиєї – 4,10.

Фахівці очікують на результативне протистояння. Найімовірнішим автором голу вважають форварда "Барселони" Роберта Левандовські (1,80). Також високо оцінюють шанси нападника мадридців Кіліана Мбаппе (2,10). Саме Левандовські лідирує у боротьбі за трофей Пічічі найкращому бомбардиру ліги – в його активі 25 голів. Нападник "галактікос" Мбаппе поступається конкуренту лише одним забитим м'ячем.

Де дивитися матч

Ель Класіко покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ла Ліги в Україні.

Перегляд буде доступним за передплатами "Спорт", "Максимальна та MEGOPACK XL. Матч покажуть на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Коментуватимуть поєдинок Володимир Кобельков і Вадим Шевякін. О 16:45 розпочнеться аналітична студія у форматі "візитівки", вона ж продовжиться у перерві та після завершення гри.