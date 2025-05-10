Миколенко забив перший "український" гол в сезоні АПЛ та ледь не привіз пенальті
Два клуби вітчизняних легіонерів провели успішні матчі в 36-му турі англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
АПЛ, 36-й тур
"Фулхем" – "Евертон" – 1:3
Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 74
"Іпсвіч" – "Брентфорд" – 0:1
Гол: Шаде, 18
Миколенко грав ногами та руками
Для "Евертона" матч проти "Фулхема" не мав турнірного значення, проте команда все ж зуміла показати характер. Перший тайм для Віталія Миколенка видався непростим – вже на 17-й хвилині він програв боротьбу Хіменесу, який відкрив рахунок ударом головою. Гості домінували у першій половині зустрічі, проте не реалізували свої моменти.
А наприкінці тайму український захисник виправився – після його удару м'яч рикошетом від захисника "Фулхема" опинився в сітці. Це був перший гол не лише Миколенка, а й усіх українських легіонерів у нинішньому сезоні АПЛ. А загалом для вітчизняного захисника він став вже 4-м у Англії.
Після перерви "іриски" дотиснули суперника: забили ще двічі, зробивши рахунок – 1:3. Вже у компенсований час Миколенко ризикував стати антигероєм, зігравши рукою у своєму штрафному. Втім, суддя переглянув епізод на ВАР і вирішив пенальті не ставити. Успіх дозволив "Евертону" перервати серію з трьох турів без перемог.
Активність Ярмолюка та перемога "Брентфорда"
Паралельно з "Евертоном" також на виїзді грав "Брентфорд": команда Єгора Ярмолюка протистояла "Іпсвічу". Українець вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. "Бджоли" здобули мінімальну перемогу (1:0) завдяки голу Шаде в першому таймі.
Ярмолюк був активним у центрі поля, зокрема, відзначився перехопленням, яке дало старт небезпечній атаці гостей. Правда цей епізод голом не завершився.
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