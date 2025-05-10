"Бенфіка" з Трубіним не дотиснула "Спортінг" у битві за чемпіонство Португалії

Столичні "Бенфіка" та "Спортінг" не виявили переможця в матчі 33-го туру чемпіонату Португалії. Нічия – не на користь команди Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Португалія, Прімейра, 33-й тур

"Бенфіка" – "Спортінг" – 1:1

Голи: Актюркоглу, 63 – Трінкау, 4

Як пройшла гра

"Бенфіка" для комфортного самопочуття перед останнім туром чемпіонату мала здобувати перемогу з різницею у два м'ячі. Але вже з перших хвилин все пішло не за планом.

"Спортінг" забив швидкий гол, відкривши рахунок на четвертій хвилині. Всі боялися ударів Дьокереша, а він проявив себе, як асистент. Сміливо увійшовши до штрафного і відтягнувши на себе захисників, швед акуратно відкинув м'яч під удар Трінкау і колишній футболіст "Барселони" не залишив українському голкіперу шансів.

Francisco Trincão inaugurou o marcador na Luz



0-1 // #SLBSCP pic.twitter.com/HsLGbEhnKK — Sporting CP (@SportingCP) May 10, 2025

Після цього "леви" відверто діяли другим номером, віддавши ініціативу супернику. Господарі мали перевагу та ще до перерви створили кілька гольових моментів, але зрівняти рахунок не змогли.

У другому таймі "Спортінг" відверто грав на утримання результату й в атаці не створив жодної по-справжньому небезпечної нагоди. "Бенфіка" зуміла відігратись після сольного слалому у штрафний Павлідіса. Грек майстерно накрутив одразу трьох захисників, а потім прострелив на Актюркоглу. Той пробив по воротах у боротьбі з захисником і м'яч від голови гравця гостей залетів у сітку.

"Бенфіка" мала чудову можливість вийти вперед. На 77-й хвилині Белотті промчався правим флангом і прострілив у штрафний майданчик, звідки Павлідіс у дотик пробив, здавалося б, напевне – але м'яч влучив у штангу.

Що означає результат

Перед заключним туром "Спортінг" та "Бенфіка" мають по 79 очок, але "леви" випереджають команду Трубіна за очними зустрічами. Для виграшу чемпіонату "Бенфіка" має набрати в останньому матчі більше очок, аніж "Спортінг".

Матчі заключного туру проведуть 17 травня. "Бенфіка" гратиме на виїзді з "Брагою" (4-те місце), а "Спортінг" – вдома з "Вікторією Гімарайнш" (5-те).

Столичні гранди також зустрінуться у фіналі Кубка Португалії 25 травня.