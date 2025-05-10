"Бенфика" с Трубиным не дожала "Спортинг" в битве за чемпионство Португалии
Столичные "Бенфика" и "Спортинг" не выявили победителя в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Ничья - не в пользу команды Анатолия Трубина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Португалия, Примейра, 33-й тур
"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1
Голы: Актюркоглу, 63 - Тринкау, 4
Как прошла игра
"Бенфика" для комфортного самочувствия перед последним туром чемпионата должна была одерживать победу с разницей в два мяча. Но уже с первых минут все пошло не по плану.
"Спортинг" забил быстрый гол, открыв счет на четвертой минуте. Все боялись ударов Дьокереша, а он проявил себя, как ассистент. Смело войдя в штрафную и оттянув на себя защитников, швед аккуратно отбросил мяч под удар Тринкау и бывший футболист "Барселоны" не оставил украинскому голкиперу шансов.
Francisco Trincão inaugurou o marcador na Luz- Sporting CP (@SportingCP) 10 мая 2025 года
0-1 // #SLBSCP pic.twitter.com/HsLGbEhnKK
После этого "львы" откровенно действовали вторым номером, отдав инициативу сопернику. Хозяева имели преимущество и еще до перерыва создали несколько голевых моментов, но сравнять счет не смогли.
Во втором тайме "Спортинг" откровенно играл на удержание результата и в атаке не создал ни одной по-настоящему опасной возможности. "Бенфика" сумела отыграться после сольного слалома в штрафную Павлидиса. Грек мастерски накрутил сразу трех защитников, а затем прострелил на Актюркоглу. Тот пробил по воротам в борьбе с защитником и мяч от головы игрока гостей залетел в сетку.
#SLBSCP - #LigaPortugalBetclic - #EASPORTSFC- SL Benfica (@slbenfica_en) 10 мая 2025 года
pic.twitter.com/yNAfEGtdz9
"Бенфика" имела прекрасную возможность выйти вперед. На 77-й минуте Белотти промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, откуда Павлидис в касание пробил, казалось бы, наверняка - но мяч попал в штангу.
Что означает результат
Перед заключительным туром "Спортинг" и "Бенфика" имеют по 79 очков, но "львы" опережают команду Трубина по очным встречам. Для выигрыша чемпионата "Бенфика" должна набрать в последнем матче больше очков, чем "Спортинг".
Матчи заключительного тура проведут 17 мая. "Бенфика" будет играть на выезде с "Брагой" (4-е место), а "Спортинг" - дома с "Викторией Гимарайнш" (5-е).
Столичные гранды также встретятся в финале Кубка Португалии 25 мая.
Ранее Миколенко забил первый "украинский" гол в сезоне АПЛ.
Также сообщили, где смотреть и какой прогноз на матч "Барселона" - "Реал" - последнее Эль-Класико сезона.