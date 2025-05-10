"Бенфика" с Трубиным не дожала "Спортинг" в битве за чемпионство Португалии

Столичные "Бенфика" и "Спортинг" не выявили победителя в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Ничья - не в пользу команды Анатолия Трубина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Португалия, Примейра, 33-й тур

"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1

Голы: Актюркоглу, 63 - Тринкау, 4

Как прошла игра

"Бенфика" для комфортного самочувствия перед последним туром чемпионата должна была одерживать победу с разницей в два мяча. Но уже с первых минут все пошло не по плану.

"Спортинг" забил быстрый гол, открыв счет на четвертой минуте. Все боялись ударов Дьокереша, а он проявил себя, как ассистент. Смело войдя в штрафную и оттянув на себя защитников, швед аккуратно отбросил мяч под удар Тринкау и бывший футболист "Барселоны" не оставил украинскому голкиперу шансов.

Francisco Trincão inaugurou o marcador na Luz



0-1 // #SLBSCP pic.twitter.com/HsLGbEhnKK - Sporting CP (@SportingCP) 10 мая 2025 года

После этого "львы" откровенно действовали вторым номером, отдав инициативу сопернику. Хозяева имели преимущество и еще до перерыва создали несколько голевых моментов, но сравнять счет не смогли.

Во втором тайме "Спортинг" откровенно играл на удержание результата и в атаке не создал ни одной по-настоящему опасной возможности. "Бенфика" сумела отыграться после сольного слалома в штрафную Павлидиса. Грек мастерски накрутил сразу трех защитников, а затем прострелил на Актюркоглу. Тот пробил по воротам в борьбе с защитником и мяч от головы игрока гостей залетел в сетку.

"Бенфика" имела прекрасную возможность выйти вперед. На 77-й минуте Белотти промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, откуда Павлидис в касание пробил, казалось бы, наверняка - но мяч попал в штангу.

Что означает результат

Перед заключительным туром "Спортинг" и "Бенфика" имеют по 79 очков, но "львы" опережают команду Трубина по очным встречам. Для выигрыша чемпионата "Бенфика" должна набрать в последнем матче больше очков, чем "Спортинг".

Матчи заключительного тура проведут 17 мая. "Бенфика" будет играть на выезде с "Брагой" (4-е место), а "Спортинг" - дома с "Викторией Гимарайнш" (5-е).

Столичные гранды также встретятся в финале Кубка Португалии 25 мая.