"Бенфіка" Трубіна вилетіла від "Марселя", "Ліверпуль" покинув турнір: огляд Ліги Європи

Ліга Європи, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Вест Хем" – "Байєр" – 1:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Антоніо, 13 – Фрімпонг, 89

"Марсель" – "Бенфіка" – 1:0, пенальті – 4:2 (1:2)

Гол: Мумбанья, 79

"Аталанта" – "Ліверпуль" – 0:1 (3:0)

Гол: Салах, 7 (пенальті)

"Рома" – "Мілан" – 2:1 (1:0)

Голи: Манчіні, 12, Дибала, 22 – Габбія, 85

Вилучення: Челік, 31 (Р, пряма червона картка)

Після виїзної поразки "Вест Хем" у Лондоні оформив швидкий м'яч у ворота "Байєра". Це Антоніо головою замкнув навіс Боуена з глибини поля. Утім, розвинути цей локальний успіх "залізяки" не змогли. А під завісу зустрічі леверкузенці відігралися – Фрімпонг із меж штрафного з рикошетом встановив остаточний результат.

Драма розгорнулася на півдні Франції. "Марсель" в статусі аутсайдера зумів дотиснути лісабонців. Єдиний гол оформив Мумбанья, який пробив Трубіна головою після навісу Обамеянга. У серії ж пенальті український воротар "Бенфіки" не взяв жодного удару, Ді Марія влучив у стійку, а кіпер "Олімпіка" Лопес парирував постріл Антоніу Сілви.

Після домашнього фіаско жваво розпочав у Бергамо "Ліверпуль". Салах на 7-й хвилині реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Проте, час ішов, а забити бодай вдруге мерсисайдці не могли. Промовчала й атака "Аталанти". Зрештою, матч завершився мінімальною перемогою команди Юргена Клоппа з путівкою в наступний раунд для господарів.

Нарешті "Рома" після перемоги в гостях вирішила не відсиджуватися в обороні вдома. До екватору першої половини "вовки" двічі покарали "Мілан". Спершу Манчіні зіграв на добиванні після влучання Пеллегріні в стійку з лінії штрафного, а потім Дибала елегантно поклав у дальній кут в атаці другим темпом. Гол Габбії під завісу зустрічі став слабкою втіхою для "россонері".

Пари 1/2 фіналу Ліги Європи: