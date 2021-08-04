"Бенфика", "Славия" и "Динамо З": букмекеры назвали фаворитов игрового дня в ЛЧ

Сегодня, 4 августа, состоятся три заключительных первых матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры назвали фаворитов.
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"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия)
Начало: 20:00
"Спартак" уже стартовал в российской Премьер-лиге - поражение от "Рубина" (0:1) и победа над "Крыльями Совета" (1:0). Тогда как для португальского клуба это будет первый официальный матч сезона. Главным для украинских болельщиков был вопрос, сможет ли сыграть в этом матче Роман Яремчук, который недавно перешел в "Бенфику". Но наставник "орлов" Жорже Жезуш украинца в Москву не взял.
Букмекеры небольшое преимущество отдают именно "Бенфике", хотя игру оценивают достаточно равно: на победу "Бенфики" дают 2.32, на "Спартак" - 3.10, на ничью коэффициент 3.35.
Также букмекеры дали прогнозы и на два других сегодняшних матча этой стадии ЛЧ:
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей
Отметим, вчера состоялись первые пять поединков третьего раунда квалификации ЛЧ, где дебютировал в этом сезоне и донецкий "Шахтер":
Онуачу, 39 - Тете, 63 (п), Патрик, 81