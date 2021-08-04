"Бенфика", "Славия" и "Динамо З": букмекеры назвали фаворитов игрового дня в ЛЧ

"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия)

Начало: 20:00

"Спартак" уже стартовал в российской Премьер-лиге - поражение от "Рубина" (0:1) и победа над "Крыльями Совета" (1:0). Тогда как для португальского клуба это будет первый официальный матч сезона. Главным для украинских болельщиков был вопрос, сможет ли сыграть в этом матче Роман Яремчук, который недавно перешел в "Бенфику". Но наставник "орлов" Жорже Жезуш украинца в Москву не взял.

Букмекеры небольшое преимущество отдают именно "Бенфике", хотя игру оценивают достаточно равно: на победу "Бенфики" дают 2.32, на "Спартак" - 3.10, на ничью коэффициент 3.35.

Также букмекеры дали прогнозы и на два других сегодняшних матча этой стадии ЛЧ:

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша), начало в 21:00: П1 - 1.64; Н - 3.70; П2 - 5.80

"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия), начало в 21:00: П1 - 3.40; Н - 3.30; П2 - 2.19

* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей

Отметим, вчера состоялись первые пять поединков третьего раунда квалификации ЛЧ, где дебютировал в этом сезоне и донецкий "Шахтер":

"Генк" (Бельгия) - "ШАХТЕР" (УКРАИНА) - 1:2

Онуачу, 39 - Тете, 63 (п), Патрик, 81