"Бенфіка", "Славія" і "Динамо З": букмекери назвали фаворитів ігрового дня в ЛЧ

Сьогодні, 4 серпня, відбудуться три заключні перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Букмекери назвали фаворитів.
Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на матчі Ліги чемпіонів.
"Спартак" (Росія) - " Бенфіка "(Португалія)
Початок: 20:00
"Спартак" вже стартував у російській Прем'єр-лізі - поразка від "Рубіна" (0:1) і перемога над "Крильями Совєта" (1: 0). Тоді як для португальського клубу це буде перший офіційний матч сезону. Головним для українських уболівальників було питання, чи зможе зіграти в цьому матчі Роман Яремчук, який нещодавно перейшов в "Бенфіку". Але наставник "орлів" Жорже Жезуш українця в Москву не взяв.
Букмекери невелику перевагу віддають саме "Бенфіці", хоча гру оцінюють досить рівно: на перемогу "Бенфіки" дають 2.32, на "Спартак" - 3.10, на нічию коефіцієнт 3.35.
Також Букмекери дали прогнози і на два інших сьогоднішніх матчі цієї стадії ЛЧ:
* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей
Зазначимо, вчора відбулися перші п'ять поєдинків третього раунду кваліфікації ЛЧ, де дебютував у цьому сезоні і донецький " Шахтар":
Онуачу, 39-Тете, 63( п), Патрік, 81