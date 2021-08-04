"Бенфіка", "Славія" і "Динамо З": букмекери назвали фаворитів ігрового дня в ЛЧ

"Спартак" (Росія) - " Бенфіка "(Португалія)

Початок: 20:00

"Спартак" вже стартував у російській Прем'єр-лізі - поразка від "Рубіна" (0:1) і перемога над "Крильями Совєта" (1: 0). Тоді як для португальського клубу це буде перший офіційний матч сезону. Головним для українських уболівальників було питання, чи зможе зіграти в цьому матчі Роман Яремчук, який нещодавно перейшов в "Бенфіку". Але наставник "орлів" Жорже Жезуш українця в Москву не взяв.

Букмекери невелику перевагу віддають саме "Бенфіці", хоча гру оцінюють досить рівно: на перемогу "Бенфіки" дають 2.32, на "Спартак" - 3.10, на нічию коефіцієнт 3.35.

Також Букмекери дали прогнози і на два інших сьогоднішніх матчі цієї стадії ЛЧ:

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Легія" (Польща), початок о 21:00: П1 - 1.64; Н-3.70; П2-5.80

"Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" (Чехія), початок о 21:00: П1 - 3.40; Н - 3.30; П2 - 2.19

* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей

Зазначимо, вчора відбулися перші п'ять поєдинків третього раунду кваліфікації ЛЧ, де дебютував у цьому сезоні і донецький " Шахтар":

"Генк "(Бельгія) - "ШАХТАР "(УКРАЇНА) - 1:2

Онуачу, 39-Тете, 63( п), Патрік, 81