"Бенфіка" розгромила "Брюгге" та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Бенфіка" – "Брюгге" – 5:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Р. Сілва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Маріу, 71 (пенальті), Нерес, 77 – Маєр, 87

Португальський гранд уже на 2-й хвилині спромігся на гол. "Орли" блискавично розіграли атаку, на фініші якої Маріу в дотик замкнув простріл Баха. Та суддівська бригада скасувала забитий м'яч через офсайд.

Утім, "Бенфіка" й надалі виглядала краще та шокувала брюггинців двома голами перед перервою. На 38-й хвилині Рафа Сілва отримав передачу Рамуша, обіграв Нільсена та "шведою" відправив м'яч у дальній кут. А в доданий арбітром час Рамуш перетворився в голеадора та, прибравши хибними замахами Мехеле та того ж Нільсена, потужно пробив повз кіпера.

Добили лісабонці суперника в другій половині ще трьома голами. Розгромним рахунок зробив Рамуш. Це Грімальдо підключився до атаки та виконав простріл із лівого флангу, а форвард "орлів" вдало підставив ногу. На 71-й хвилині Маріу реалізував одинадцятиметровий за фол на Жілберто.

А згодом Нерес точним ударом із кута штрафного зробив рахунок геть непристойним. Щоправда, "Брюгге" спромігся на гол престижу. Господарі розслабилися під завісу матчу, тож Б'юкенен знайшов вільного Маєра, а той ефектним ударом зняв павутину з дальньої дев'ятки – 5:1 у підсумку.

Отже, "Бенфіка" впевнено вибила бельгійський титулований клуб, забивши 7 м'ячів у двох матчах. Лісабонці першими вийшли в 1/4 фіналу Кубка чемпіонів. Жеребкування вирішальних стадій турніру відбудеться 17 березня.