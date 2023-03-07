"Бенфика" разгромила "Брюгге" и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Бенфика" – "Брюгге" – 5:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Р. Силва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Мариу, 71 (пенальти), Нерес, 77 – Майер, 87

Португальский гранд уже на 2-й минуте смог забить. "Орлы" молниеносно разыграли атаку, на финише которой Мариу в касание замкнул прострел Баха. Но судейская бригада отменила забитый мяч из-за офсайда.

Впрочем, "Бенфика" продолжала выглядеть лучше и шокировала брюгинцев двумя голами перед перерывом. На 38-й минуте Рафа Силва получил передачу Рамуша, обыграл Нильсена и "шведой" отправил мяч в дальний угол. А в добавленное арбитром время Рамуш превратился в голеадора и, убрав ложными замахами Мехеле и того же Нильсена, мощно пробил мимо кипера.

Добили лиссабонцы соперника во второй половине еще тремя голами. Разгромным счет сделал Рамуш. Это Гримальдо подключился к атаке и выполнил прострел с левого фланга, а форвард "орлов" удачно подставил ногу. На 71-й минуте Мариу реализовал одиннадцатиметровый за фол на Жилберто.

А впоследствии Нерес точным ударом из угла штрафной сделал счет совершенно неприличным. Правда, "Брюгге" все же организовал гол престижа. Хозяева расслабились под занавес матча, и Бьюкенен нашел свободного Майера, а тот эффектным ударом снял паутину с дальней девятки – 5:1 в итоге.

Итак, "Бенфика" уверенно выбила бельгийский титулованный клуб, забив 7 мячей в двух матчах. Лиссабонцы первыми вышли в 1/4 финала Кубка чемпионов. Жеребьевка решающих стадий турнира состоится 17 марта.