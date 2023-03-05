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"Шахтар" – "Фейєнорд". Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

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Роттердам, Неділя 05 березня 2023 09:45
"Шахтар" – "Фейєнорд". Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи Фото: "Фейєнорд" – наступний суперник "Шахтаря" в єврокубках (feyenoord.com)
Автор: Антон Федорців

Матчем проти роттердамського "Фейєнорда" 9 березня донецький "Шахтар" продовжить боротьбу за трофей Ліги Європи 2022/23.

Коротка презентація роттердамського "Фейєнорда" – в матеріалі РБК-Україна.

Візитка

Рік заснування: 1908

Рейтинг УЄФА: 34-те місце

Титули: 15-разовий чемпіон Нідерландів, 13-разовий володар Кубка Нідерландів, 4 Суперкубка Нідерландів

Найвище досягнення у єврокубках: Кубок чемпіонів 1969/70, два Кубка УЄФА (1973/74, 2001/02)

Прізвисько: "Гордість Півдня"

Домашній стадіон: "Де Кьойп" (вміщує 51 117 глядачів)

Головний тренер: Арне Слот

Капітан: Оркун Кьокчю

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

"Фейєнорд" – безумовний третій кит нідерландського футболу. Роттердамці поступаються за кількістю титулів і ПСВ, і "Аяксу". Однак, свої славні сторінки в історії місцевої гри теж написали. І останній сезон у кар'єрі культового Йохана Кройфа став лише одним із таких нарисів.

Золота ера "Фейєнорда", як і всього нідерландського футболу – 60-ті та 70-ті. Тоді "Гордість Півдня" здобула 6 чемпіонських титулів, 2 Кубка Нідерландів, тріумфувала в Кубку чемпіонів 1969/70, виграла Інтерконтинентальний кубок-1970 та перемогла в Кубку УЄФА 1973/74.

Були хвилини слави і пізніше. Два чемпіонства в 90-ті, коли "Аякс" і ПСВ були грізними силами навіть на євроарені, вартують чимало. Та й Кубок УЄФА 2001/02 набуває цінності, коли зважати на турнірний шлях роттердамців. "Фейєнорд" по дорозі до вирішального матчу вибив "Рейнджерс", ПСВ, "Інтер", а у фіналі здолав "Боруссію" Д.

Нині "Гордість Півдня" в середині нового спалаху. Роттердамці всерйоз претендують на чемпіонський титул в Ередивізі та Кубок Нідерландів, а також ведуть боротьбу за другий за рангом євротрофей. В епоху шалених грошей у футболі – вже маленький подвиг.

Історія протистоянь із "Шахтарем"

"Фейєнорд" – "Шахтар" – 1:2 (Ліга чемпіонів 2017/18)

"Шахтар" – "Фейєнорд" – 3:1 (Ліга чемпіонів 2017/18)

Шляхи команд перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 4,5 роки тому. На "Де Кьойпі" роттердамці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зусиллями Бергейса. Та ще в середині першої половини Бернард зрівняв становище, а на старті другого тайму оформив дубль. Згодом сценарій повторився.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

У другому матчі на харківському ОСК "Металіст" нідерландський гранд знову забив першим – Йоргенсен головою замкнув крос Бергейса. Та "гірники" вдруге здобули вольову перемогу. Цього разу героєм став бразилець із українським паспортом – Марлос оформив дубль після голу Феррейри до перерви.

Зрештою, "Шахтар" тоді набрав 12 очок і з другого місця вийшов до 1/8 фіналу. Там команда Паулу Фонсеки програла "Ромі" через правило виїзного гола. "Фейєнорд" же виграв лише одного разу та фінішував у квартеті з "Манчестер Сіті" та "Наполі" останнім.

Команда

Влітку "Фейєнорд" розпродав ледь не всіх лідерів. Центрбек Сенесі, фланговий оборонець Маласія і хавбек Сіністерра поїхали до АПЛ, принісши клубній казні 55 млн євро. Загалом у те трансферне вікно роттердамці заробили майже 70 мільйонів, а витратили на новачків лише 30 із гаком.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

Найдорожчим придбанням став хавбек Кентен Тімбер із "Утрехта" за 7,4 млн євро. Він встиг зіграти 27 матчів (3 голи), але нещодавно травмував коліно та опинився в лазареті до травня. За 6 мільйонів із празької "Спарти" прибув словацький центрбек Давід Ганцко та чудово замінив Сенесі (30 поєдинків, 3 м'ячі).

Ще 13 млн євро роттердамці заплатили за трійку атакувальних гравців. І якщо лівий вінгер Джавайро Ділросун трохи "набив" статистику голами та асистами (6 голів, 8 передач за 32 матчі), то його конкурент Ігор Пайшау (4 м'ячі, 2 асисти) ще освоюється в нових умовах. Зате центрфорвард Сантьяго Хіменес (12 голів) уже робить різницю.

Та головною фігурою "Гордості Півдня" залишається капітан команди Оркун Кьокчю. Турецький центрхав, який опинився в Роттердамі ще підлітком, не тільки вдало опанував роль диригента "Фейєнорда", а й вивчив мистецтво бомбардира. У всіх турнірах сезону 2022/23 він вже забив 10 м'ячів.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

Тренер

Так у футбольному світі повелося, що тренерами зазвичай стають посередні виконавці. Звісно, маємо приклад Карло Анчелотті чи Пепа Гвардіоли, які були зірками і на полі. Та більшість фахівців, як-от керманич "Ліверпуля" Юрген Клопп, були пересічними "працьовитими конячками".

Головний тренер "Фейєнорда" Арне Слот – якраз із таких. Виріс він у селі Бергентейм неподалік Гарденберга. Грав у півзахисті скромних "Зволле", "Бреди" та роттердамської "Спарти". Головним досягненням ігрової кар'єри фахівця стали чемпіонські титули в Ерсте дивізі. У рідному "Зволле" він і почав тренувати молодь у 2013 році.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

Злет Слота-тренера пов'язаний із АЗ "Алкмаар", куди він потрапив у ролі асистента Йона ван ден Брома. Головним тренером молодий фахівець став перед сезоном 2019/20. "Сирні фермери" були головною сенсацією тієї кампанії, йдучи на рівних із "Аяксом". Та через пандемію чемпіонат спершу зупинили, а потім, на відміну від інших, не відновили. Натомість функціонери ухвалили дивне рішення не присуджувати титул, оскільки "Аякс" і АЗ мали порівну очок.

А от у новому сезоні алкмаарці відправили Слота у відставку після 10-ти турів, хоча команда якраз виграла 4 матчі Ередивізі поспіль. Мотивом звільнення назвали перемовини з конкурентом, але на ділі тренер очолив "Фейєнорд" лише влітку 2021-го. Перший сезон використав на розгойдування. Роттердамці фінішували третіми в чемпіонаті та дійшли до фіналу Ліги конференцій.

Зате нинішній сезон цілком може завершитися тріумфом "Гордості Півдня". Наразі "Фейєнорд" іде в лідерах Ередивізі. Команда Слота за 24 тури зазнала лише однієї поразки, набрала 55 очок і на п'ять пунктів випереджає АЗ, а на шість – "Аякс" (амстердамці мають матч у запасі). У Лізі Європи роттердамці вийшли з унікальної групи (всі команди набрали по 8 очок), а в Кубку Нідерландів гратимуть півфінал.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

Сезон 2022/23

Точкове підсилення в міжсезоння виявилося влучним. "Фейєнорд" вийшов у лідери Ередивізі якраз перед паузою на ЧС-2022, коли розгромив "Ексельсіор" (5:1). Першу позицію вдалося втримати і після Мундіалю. Хоча з представників топ-5 першості з того часу "Гордість Півдня" здолала тільки АЗ, а з "Аяксом", "Твенте" та ПСВ обмежилася нічиїми.

Базові налаштування "Фейєнорда" – формація 4-2-3-1. Лінія оборони в ній фактично незмінна й складається з пари в центрі Гвертрейда-Ганцко та флангів Педерсена та Хартмана. Різні варіації Слот застосовує в середній лінії, де Джаханбахш може вийти ледь не на будь-якій із п'яти позицій. Натомість роль наконечника атак за собою закріпив мексиканець Хіменес.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Фейєнорд&quot;. Експрес-презентація другого суперника в Лізі Європи

Якщо в Кубку Нідерландів роттердамцям діставалися посередні суперники ("Зволле", "Неймеген", "Херенвен") і місцем у півфіналі здивувати важко, то в єврокубках усе складніше. Аби визначити переможця групи F Ліги Європи функціонерам УЄФА довелося застосувати кілька правил. "Фейєнорд", "Мідтьюлланн", "Лаціо" та "Штурм" набрали по 8 очок, здобувши по 2 перемоги та нічиї. За різницею забитих і пропущених дует перших випередив італійців з австрійцями, а 13 голів роттердамців дозволили випередити і данців.

Хороша новина для "Шахтаря" – виступ "Фейєнорда" в Лізі Європи лише приємний бонус. Для команди, що в цьому столітті виграла чемпіонський титул лише раз, Ередивізі стала головним пріоритетом. Тож ціна поєдинку проти "Аякса" 19 березня в кілька разів вища за матч-відповідь із "гірниками" на три дні раніше.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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