"Бенфика" презентовала нового игрока из Украины
Самый титулованный клуб Португалии "Бенфика" раскрыла нового члена команды. Соглашение сторон будет действовать в течение пяти следующих лет - до 30 июня 2026 года.
Воспитанник "Динамо", бывший игрок клуба "Гент" и форвард сборной Украины Роман Яремчук стал новым игроком "Бенфики".
Что известно о Яремчуке
- В Первой лиге, во время игры в клубе "Динамо 2", футболист принял участие в 42 матчах и забил 7 голов;
- Уже в 2016 году мужчина сыграл 17 матчей в "Александрии" и отметился 6 голами;
- Летом 2017 года Яремчук перешел в бельгийскую футбольную команду "Гент" за два миллиона евро, где отыграл 152 матча, во время которых забил 62 гола;
- Стал частью сборной Украины в 2018 году. На протяжении 29 матчей, футболист забил 10 голов;
- Во время Евро-2020, Яремчук отметился двумя голами когда сборная Украины играла против Нидерландов и Северной Македонии.