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"Бенфіка" презентувала нового гравця з України

Автор: Сергій Пишкін

Найтитулованіший клуб Португалії "Бенфіка" розкрила нового члена команди. Угода сторін діятиме протягом п’яти наступних років - до 30 червня 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу клубу "Бенфіка".

Вихованець "Динамо", колишній гравець клубу "Гент" й форвард збірної України Роман Яремчук став новим гравцем "Бенфіки".

Що відомо про Яремчука

  • В Першій лізі, під час гри у клубі "Динамо 2", футболіст взяв участь в 42 матчах й забив 7 голів;
  • Вже у 2016 році, чоловік зіграв 17 матчів в "Олександрії" й відзначився 6 голами;
  • Влітку 2017 року Яремчук перейшов до бельгійської футбольної команди "Гент" за два мільйони євро, де відіграв 152 матчі, під час яких забив 62 голи;
  • Став частиною збірної України у 2018 році. Протягом 29 матчів, футболіст забив 10 голів;
  • Під час Євро-2020, Яремчук відзначився двома голами коли збірна України грала проти Нідерландів й Північної Македонії.

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ПортугалияБенфикаФутбол