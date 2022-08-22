"Бенфика" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Бенфика" – "Динамо" состоится на лиссабонском "Эштадиу да Луж" 23 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Для британской конторы William Hill португальский гранд остался однозначным фаворитом матча. На "орлов" принимают ставки со скромным коэффициентом 1,35. В свою очередь на победу "Динамо" можно поставить с кэфом аж 9,50. Даже ничья вдвое вероятнее с баллом 4,75.

В Португалии "бело-синим" нужно забивать минимум дважды, так что можно заложиться на два и более мяча Виктора Цыганкова с фантастическим кэфом 41,00. Более простая ставка, что только "Динамо" сумеет забить – коэффициент 13,00.

Тем временем австрийцы из Bwin верят в подопечных Мирчи Луческу чуть больше. На победу "Динамо" выставили бал 9,00. Коэффициент на победу "Бенфики" аналогичный – 1,35. Потенциальная же ничья увеличит выигрыш в пять раз.

Любители острых ощущений могут заложиться на двойную ставку с голом Артема Беседина и победой украинского гранда с высоким баллом 29,00. В списке ставок на точный счет привлекательной выглядит нулевая ничья с кэфом 12,00.

На прошлой неделе "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лодзи, пропустив два мяча еще до перерыва. Голами в составе лиссабонцев отличились защитник Жилберту и нападающий Рамуш.