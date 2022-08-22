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"Бенфіка" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Втримати Гонсалу Рамуша "динамівці" не змогли (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У другому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" гостюватиме в Лісабоні у місцевої "Бенфіки".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Бенфіка" – "Динамо" відбудеться на лісабонському "Ештадіу да Луж" 23 серпня. Початок поєдинку о 22:00. Переможець пари потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів.

Для британської контори William Hill португальський гранд залишився однозначним фаворитом матчу. На "орлів" приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,35. Натомість на перемогу "Динамо" можна поставити з кефом аж 9,50. Навіть нічия вдвічі вірогідніша з балом 4,75.

У Португалії "біло-синім" треба забивати мінімум двічі, тож можна закластися на два та більше м'ячі Віктора Циганкова з фантастичним кефом 41,00. Простіша ставка, що лише "Динамо" зуміє забити – коефіцієнт 13,00.

Тим часом австрійці з Bwin вірять у підопічних Мірчі Луческу трохи більше. На перемогу "Динамо" тут виставили бал 9,00. Коефіцієнт на перемогу "Бенфіки" аналогічний – 1,35. Потенційна ж нічия збільшить виграш у 5 разів.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на подвійну ставку з голом Артема Бєсєдіна та перемогою українського гранда з високим балом 29,00. Зі ставок на точний рахунок привабливою виглядає нульова нічия з кефом 12,00.

Минулого тижня "Динамо" програло "Бенфіці" в Лодзі, пропустивши два м'ячі ще до перерви. Голами в складі лісабонців відзначилися оборонець Жілберту та нападник Рамуш.

До слова, українець Маліновський забив єдиний гол "Аталанти" в нічийному поєдинку Серії А проти "Мілана".

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