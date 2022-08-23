"Бенфика" – "Динамо": анонс матча квалификации Лиги чемпионов

"Бенфика" – "Динамо"

23 августа, 22:00, Лиссабон, "Эштадиу да Луж", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Даже самые преданные фанаты украинского гранда вынуждены признать, что "Бенфика" одной ногой уже в групповом этапе Лиги чемпионов. Уверенная выездная победа лишь утвердила статус фаворита для "орлов". Дома же лиссабонцы, вероятно, получат еще более удобные условия для ведения своей игры.

Общий счет противостояния должен заставить "Динамо" играть более открыто, чем в Лодзи. Разумным подходом стала бы ставка на быстрый мяч. Если "бело-синие" забьют в стартовые 20 минут, то не только резко увеличат свои шансы вернуться в борьбу, но и спровоцируют нервозность в действиях "Бенфики".

Конечно, можно надеяться на расслабленность и недооценку со стороны "орлов" после слабого выступления "Динамо" в первом матче. Но цена поражения (в прямом и переносном значениях слова) на этом этапе турнира крайне высока. Потерять минимум 20 млн долларов из-за нехватки концентрации будет чем-то немыслимым.

Тренерский штаб "Динамо" снова может рассчитывать на Сергея Сидорчука. Капитан команды пропустил первый матч из-за необязательной дисквалификации и должен теперь придать уверенность киевлянам в центре поля. Но может оказаться, что для просто солидной игры в полузащите слишком поздно.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Верисимо, Виктор – Попов, Цыганков, Кулач, Супряга

Ориентировочные составы на матч "Бенфика" – "Динамо"

"Бенфика": Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Фернандес, Флорентину – Нерес, Р. Силва, Мариу – Рамуш

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваев, Буяльский, Ванат – Беседин

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:1

Стартовый отрезок поединка будет иметь решающее значение. Быстрый гол "Динамо" закрутит интригу и заставит обе команды играть на победу, что для болельщика, особенно нейтрального, станет лучшим сценарием. Забитый "Бенфикой" мяч превратит остаток игрового времени фактически в тренировку с повышенной ответственностью к матчам в национальных первенствах. Лиссабонцы – фаворит, но небезгрешный.