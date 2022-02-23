"Бенфика" – "Аякс": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Бенфіка" – "Аякс"

23 февраля, 22:00, Лиссабон, "Эштадиу да Луж", телетрансляция на MEGOGO

В Лиссабоне проблемная Бенфика встретится с Аяксом, который в этом сезоне демонстрирует фантастическую игру. Лиссабонцы в чемпионате идут на третьем месте, отставая от лидера гонки "Порто на 12 очков. Аякс" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на пять пунктов.

Чемпион Нидерландов и в Лиге чемпионов выглядит сверхмощно. На групповом этапе амстердамцы выиграли все шесть матчей, забив у них 20 мячей. "Бенфика" на групповом этапе выиграла всего два матча, но этого хватило для выхода в следующий раунд. Лиссабонский клуб оставил за бортом самого престижного клубного турнира "Барселону" и киевское "Динамо".

В "Бенфике" зимой произошли большие изменения. Новым главным тренером команды стал Нелсон Вериссимо, до этого возглавлявший "Бенфику Б". Зимой состав команды сильно не изменился, несколько не главных игроков ушло в аренду. Украинский форвард Роман Яремчук из-за травмы потерял место в основном составе.

С другой стороны, "Аякс" зимой взял в аренду двух талантливых нидерландцев: форварда Брайана Бробби и атакующего полузащитника Мохаммеда Ихаттарена, но оба сейчас находятся в лазарете. Зато клуб покинул Давид Нерес, за 12 млн евро перешедший в "Шахтер".

Лучшим бомбардиром "Бенфики" в этом сезоне является Дарвин Нуньес, забивший 23 гола, три из которых в Лиге чемпионов.

В составе гостей играет лучший бомбардир Лиги чемпионов, Себастьян Алле на групповом этапе забил десять голов, а всего в сезоне у него 28 забитых мячей.

Травмированные: Алмейда, Л. Вериссиму, Пинью, Сеферович – Ихаттарен, Бробби, Клайбер, Лабьяд, Стекеленбург

Ориентировочные составы на матч "Бенфика" – "Аякс"

"Бенфика" (4-4-2): Влаходимос – Лазаро, Оттаменди, Вертонген, Гримальдо – Жоау Мариу, Вайгль, Таарабт, Эвертон – Рафа Силва, Дарвин Нуньес.

"Аякс" (4-3-3): Пасвеер – Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд – Альварес, Бергейс, Классен – Антони, Алле, Тадич.

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:3

До начала игры фаворитом кажется "Аякс". Амстердамский клуб последний раз проигрывал 12 декабря, после чего выиграл десять матчей подряд. Также не будем забывать, что нидерландцы выиграли все матчи на групповом этапе Лиги чемпионов. У лиссабонцев дела обстоят гораздо хуже, из девяти матчей в новом году "орлы" выиграли всего четыре.

Португальский клуб пропускает в шести матчах подряд, а в атаке команда за последние десять матчей забила более двух мячей только один раз. "Аякс" во время своей победной серии пропустил лишь один мяч, забив в ворота соперников 39 (!) голов.

Поэтому чемпион Нидерландов является очевидным фаворитом, который должен одержать уверенную победу в выездном матче.