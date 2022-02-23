"Бенфіка" – "Аякс": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Бенфіка" – "Аякс"

23 лютого, 22:00, Лісабон, "Ештадіу да Луж", телетрансляція на MEGOGO

В Лісабоні проблемна "Бенфіка" зустрінеться з "Аяксом", який в цьому сезоні демонструє фантастичну гру. Лісабонці в чемпіонаті йдуть на третьому місці, відстаючи від лідера перегонів "Порто на 12 очок. Натомість "Аякс" лідирує в чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на п’ять пунктів.

Чемпіон Нідерландів і в Лізі чемпіонів виглядає надпотужно. В груповому етапі амстердамці виграли всі шість матчів, забивши в них 20 м’ячів. "Бенфіка" на груповому етапі виграла лише два матчі, але цього вистачило для виходу в наступний раунд. Лісабонський клуб залишив за бортом найпрестижнішого клубного турніру "Барселону" та київське "Динамо".

В "Бенфіки" взимку відбулись великі зміни. Новим головним тренером команди став Нелсон Веріссімо, який до цього очолював "Бенфіку Б". Взимку склад команди сильно не змінився, декілька не основних гравців пішло в оренду. Український форвард Роман Яремчук через травму втратив місце в основному складі.

З іншого боку "Аякс" взимку взяв в оренду двох талановитих нідерландців: форварда Браяна Броббі та атакувального півзахисника Мохаммеда Іхаттарена, але обидва зараз перебувають в лазареті. Натомість клуб покинув Давід Нерес, який за 12 млн євро перейшов у "Шахтар".

Найкращим бомбардиром "Бенфіки" в цьому сезоні є Дарвін Нуньєс, який забив 23 голи, три з яких в Лізі чемпіонів.

В складі гостей грає кращий бомбардир цьогорічної Ліги чемпіонів, Себастьян Алле на груповому етапі забив десять голів, а всього в сезоні в нього 28 забитих м’ячів.

Травмовані: Алмейда, Л. Веріссіму, Пінью, Сеферович – Іхаттарен, Броббі, Клайбер, Лаб’яд, Стекеленбург

Орієнтовні склади на матч "Бенфіка" – "Аякс"

"Бенфіка" (4-4-2): Влаходімос – Лазаро, ﻿Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Жоау Маріу, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рафа Сілва, Дарвін Нуньєс.

"Аякс" (4-3-3): Пасвеєр – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Бергейс, Классен – Антоні, Алле, Тадич.

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:3

До початку гри фаворитом здається "Аякс". Амстердамський клуб востаннє програвав 12 грудня, після чого виграв десять матчів поспіль. Також не будемо забувати що нідерландці виграли всі матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів. У лісабонців справи йдуть набагато гірше, з дев’яти матчів у новому році "орли" виграли лише чотири.

Португальський клуб пропускає в шести матчах поспіль, а в атаці команда за останні десять матчів забіли більше двох м’ячів лише одного разу. Натомість "Аякс" під час своєї переможної серії пропустив лише один м’яч, забивши у ворота суперників 39 (!) голів.

Тому чемпіон Нідерландів є очевидним фаворитом, який має здобути впевнену перемогу у виїзному матчі.